50 personas piden a la vez varios taxis autónomos y provocan el caos en esta ciudad de EEUU

50 personas piden a la vez varios taxis autónomos y provocan el caos en esta ciudad de EEUU

Un usuario de la red social X (antes Twitter) relata en la red social que 50 personas fueron a la calle sin salida más larga de San Francisco y pidieron varios coches de Waymo a la vez. Como era de esperar, se produjo un gran atasco y la compañía tuvo que desactivar los viajes en un radio de dos manzanas por 'culpa' del colapso. Además, el internauta indica que nadie se subió a los coches y que los vehículos se fueron después de unos diez minutos, cobrando una tarifa de cinco dólares a las personas por no presentarse en el interior del coche.

cunaxa
Por una vez que el informático tenía la culpa, van a culpar a los usuarios.
Lenari
Esto es una no-noticia.

Si 50 personas piden taxis normales a la vez y les dan todos la misma dirección en algún barrio con calles pequeñas, van a montar un atasco enorme en el barrio. Esto pasa con taxis autónomos y pasa con taxis normales.
cosmonauta
#1 Un taxista se larga con sólo un vistazo rápido.
Lenari
#3 O no. Puede pensar que es algún tipo de celebración y los asistentes acaban de salir y han pedido un taxi. Igual que a la salida de una boda puedes encontrar una cola de taxis que han pedido. Y si la calle es pequeña, hay atasco, y entre que se aclara el asunto y decide irse y se arregla el atasco, ya tienes los diez minutos que estuvo el barrio atascado.
Pacman
#1 Pero con los taxis con conductor, en San Francisco, acaban a balazos
JackNorte
En 10 minutos se quito el atasco y cobraron , aqui pides un taxi un domingo en Pamplona y esperas mas al telefono a que te den uno
