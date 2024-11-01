50 personas piden a la vez varios taxis autónomos y provocan el caos en esta ciudad de EEUU

Un usuario de la red social X (antes Twitter) relata en la red social que 50 personas fueron a la calle sin salida más larga de San Francisco y pidieron varios coches de Waymo a la vez. Como era de esperar, se produjo un gran atasco y la compañía tuvo que desactivar los viajes en un radio de dos manzanas por 'culpa' del colapso. Además, el internauta indica que nadie se subió a los coches y que los vehículos se fueron después de unos diez minutos, cobrando una tarifa de cinco dólares a las personas por no presentarse en el interior del coche.