5 conversaciones que debes tener con tus padres cuando envejecen

Muchas familias posponen estos temas. Pero hablar de ellos ahora puede conducir a un mejor cuidado en el futuro.

javibaz #1 javibaz
Conversaciones con padres estadounidenses.
#2 EISev
#1 si, son distintos problemas. Ahí por ejemplo es habitual mudarse a comunidades cerradas por la dependencia del coche, cuando no puedes conducir por la edad vas a la residencia porque no hay mucha alternativa
#3 BoosterFelix
Yo os pongo dos mas:

Conversación 1 ----------------

"- Hijo, estudia.

- Pero papá... ¿para qué voy a partirme la cabeza sacando una carrera?

- Para que no te exploten.

- Pero papá... tú también te partiste la cabeza sacándote una carrera, y a ti te están explotando. No solo eso: al haberme traído a este mundo, también me has condenado a mí a tener que ser explotado por cuenta ajena, porque como a ti te están explotando por cuenta ajena y te han dejado sin capital ni riqueza, no

