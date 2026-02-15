·
2
meneos
231
clics
5 conversaciones que debes tener con tus padres cuando envejecen
Muchas familias posponen estos temas. Pero hablar de ellos ahora puede conducir a un mejor cuidado en el futuro.
conversaciones
padres
abuelos
vejez
actualidad
relacionadas
#1
javibaz
Conversaciones con padres estadounidenses.
0
K
12
#2
EISev
#1
si, son distintos problemas. Ahí por ejemplo es habitual mudarse a comunidades cerradas por la dependencia del coche, cuando no puedes conducir por la edad vas a la residencia porque no hay mucha alternativa
0
K
13
#3
BoosterFelix
Yo os pongo dos mas:
Conversación 1 ----------------
"- Hijo, estudia.
- Pero papá... ¿para qué voy a partirme la cabeza sacando una carrera?
- Para que no te exploten.
- Pero papá... tú también te partiste la cabeza sacándote una carrera, y a ti te están explotando. No solo eso: al haberme traído a este mundo, también me has condenado a mí a tener que ser explotado por cuenta ajena, porque como a ti te están explotando por cuenta ajena y te han dejado sin capital ni riqueza, no
…
» ver todo el comentario
0
K
11
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
