El 40% de solteros o divorciados con hijos vive con los abuelos

más visitadas
8869
clics
Mapa de densidad de población de la UE [ENG]
9446
clics
Franceses en su línea… xd
8069
clics
Hace 16 años un estudiante de Barcelona buscaba una forma fácil de editar PDFs. La web que creó es una de las más vistas de internet
6392
clics
Resultados Elecciones Aragón 2026 | Votos, escaños y mayorías
6755
clics
Se revela la foto secreta de Epstein de una cena «salvaje» con titanes de la tecnología como Musk o Zuckerberg (Eng)
más votadas
436
La Comunidad de Madrid reconoce que esteriliza material sanitario de la privada en el 12 de Octubre con recursos de la pública
522
Las supervivientes de Epstein publican un anuncio el domingo del Super Bowl pidiendo a la fiscal general Pam Bondi que revele la verdad. [ENG]
309
Agreden al árbitro alemán que pidió matrimonio a su novio en un partido de la Bundesliga
386
Amenazas de muerte y datos privados: esto es lo que le ha ocurrido a la funcionaria que ha querido hacer lo mismo que Sánchez en España
270
El Bizum europeo ya es una realidad: así podrás enviar dinero al instante entre 13 países
vivienda
,
crisis
,
alquiler
5
1
0
K
69
actualidad
3 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
NPCMeneaMePersigue
De estos inmigrantes que suben los precios en España, guiris, americanos, suecos, alemanes, britanicos, rusos que ademas no trabajan aquí xq la mayoría es en remoto y ahogan a los trabajadores en beneficio de rentistas que no producen nada, la clase obrera jodida para beneficio del que no hace nada
Y no hablemos de cuando mataron 230 personas en Valencia para que los turistas consumieran
1
K
31
#3
capitan__nemo
Entiendo que esto es otra de las razones por las que baja la natalidad.
www.meneame.net/story/natalidad-hunde-todo-planeta-vamos-hacia-mundo-s
Si no nacen no contribuiran al cambio climatico realizando emisiones de co2 y consumiendo recursos escaseando y dan un poquito de margen a los vivos que ya estan.
Si no nacen no sufriran una posible muerte por los efectos posiblemente inevitables del cambio climatico.
Si no nacen no sufriran una posible muerte por un colapso energetico, de recursos, economico y social.
0
K
15
#2
Macnulti_reencarnado
A disfrutar lo votado.
0
K
9
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
