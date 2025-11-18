edición general
El 40% de solteros o divorciados con hijos vive con los abuelos

Un español debe destinar casi ocho salarios íntegros para tener acceso a uno de los recursos más básicos, la vivienda.

NPCMeneaMePersigue #1
De estos inmigrantes que suben los precios en España, guiris, americanos, suecos, alemanes, britanicos, rusos que ademas no trabajan aquí xq la mayoría es en remoto y ahogan a los trabajadores en beneficio de rentistas que no producen nada, la clase obrera jodida para beneficio del que no hace nada

Y no hablemos de cuando mataron 230 personas en Valencia para que los turistas consumieran  media
capitan__nemo #3
Entiendo que esto es otra de las razones por las que baja la natalidad.
Si no nacen no contribuiran al cambio climatico realizando emisiones de co2 y consumiendo recursos escaseando y dan un poquito de margen a los vivos que ya estan.
Si no nacen no sufriran una posible muerte por los efectos posiblemente inevitables del cambio climatico.
Si no nacen no sufriran una posible muerte por un colapso energetico, de recursos, economico y social.
Macnulti_reencarnado #2
A disfrutar lo votado.
