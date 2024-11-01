edición general
40 euros por jabalí abatido: el Gobierno valenciano pagará a los cazadores para controlar su sobrepoblación

El Consell ratifica el informe de medidas preventivas para combatir la peste porcina africana en 542 municipios

Gry #2 Gry
¿Por cuanto te sale criar un jabalí?

en.wikipedia.org/wiki/Perverse_incentive
XtrMnIO #3 XtrMnIO *
Practicamente hicieron lo mismo con los enfermos por COVID en las comunidades donde "gobernaban".
Estoeslaostia #1 Estoeslaostia
Y por cazador abatido?
No hay premio?
Abatido por disparos accidentales efectuados por los perros, se entiende.
