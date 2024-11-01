·
2
meneos
10
clics
40 euros por jabalí abatido: el Gobierno valenciano pagará a los cazadores para controlar su sobrepoblación
El Consell ratifica el informe de medidas preventivas para combatir la peste porcina africana en 542 municipios
|
etiquetas
:
jabalís
,
valencia
1
1
2
K
6
actualidad
3 comentarios
#2
Gry
¿Por cuanto te sale criar un jabalí?
en.wikipedia.org/wiki/Perverse_incentive
1
K
24
#3
XtrMnIO
*
Practicamente hicieron lo mismo con los enfermos por COVID en las comunidades donde "gobernaban".
1
K
18
#1
Estoeslaostia
Y por cazador abatido?
No hay premio?
Abatido por disparos accidentales efectuados por los perros, se entiende.
0
K
8
