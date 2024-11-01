40 años del 'sí a la OTAN': la historia de cómo las "presiones" vencieron a la movilización social

Felipe González hizo el célebre engaño masivo del "OTAN, de entrada no" y casi más célebre todavía el 'vuelco' que experimentó su posición una vez alcanzó el gobierno de España. González estableció la diferencia entre el "no entrar en la OTAN" y el "salirse de la OTAN". Eso bastó para que el PSOE hiciera una campaña previa al referéndum a favor del sí pese a su posición crítica anterior. El PSOE llevó a cabo una campaña en la que lanzó mensajes "engañosos" --muchos, de última hora-- que lograron "dar la vuelta al cerebro y al corazón de mucho