40 años del 'sí a la OTAN': la historia de cómo las "presiones" vencieron a la movilización social

Felipe González hizo el célebre engaño masivo del "OTAN, de entrada no" y casi más célebre todavía el 'vuelco' que experimentó su posición una vez alcanzó el gobierno de España. González estableció la diferencia entre el "no entrar en la OTAN" y el "salirse de la OTAN". Eso bastó para que el PSOE hiciera una campaña previa al referéndum a favor del sí pese a su posición crítica anterior. El PSOE llevó a cabo una campaña en la que lanzó mensajes "engañosos" --muchos, de última hora-- que lograron "dar la vuelta al cerebro y al corazón de mucho
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Eso si, lo de Chipre y mandar una fragata... y allí es donde se han retirado los aviones americanos que atacan a Irán para que no los destruyan, deja el mensaje de "en la guerra con Irán de entrada NO".