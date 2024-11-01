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40 años del 'sí a la OTAN': la historia de cómo las "presiones" vencieron a la movilización social

40 años del 'sí a la OTAN': la historia de cómo las "presiones" vencieron a la movilización social

Felipe González hizo el célebre engaño masivo del "OTAN, de entrada no" y casi más célebre todavía el 'vuelco' que experimentó su posición una vez alcanzó el gobierno de España. González estableció la diferencia entre el "no entrar en la OTAN" y el "salirse de la OTAN". Eso bastó para que el PSOE hiciera una campaña previa al referéndum a favor del sí pese a su posición crítica anterior. El PSOE llevó a cabo una campaña en la que lanzó mensajes "engañosos" --muchos, de última hora-- que lograron "dar la vuelta al cerebro y al corazón de mucho

| etiquetas: psoe , mensajes engañosos , manipulación social
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4 comentarios
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#2 tierramar
Ya escribió el propio Ríos hace 40 años para criticar el modelo OTAN. Lo hizo en la revista En pie de guerra: "Mientras el ejército norteamericano pueda disponer de bases militares en el territorio español --tengan estas el pabellón de la OTAN o sean sólo de uso conjunto y amical hispanoamericano-- no podremos evitar la posibilidad de que éstas sean usadas en la estrategia norteamericana de intervención en el área mediterránea, y en particular en el Próximo y Medio Oriente".
Y gran…   » ver todo el comentario
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#3 tierramar *
Y ahora la historia se repite con Sanchez: " No a la guerra", que envían la fragata para funciones defensivas", a la vez que ha aprovado el paso por el mediterraneo de buques cargados de bombas para Israel; que aprovó la ampliación de la base de Rota, que se estña llevando a cabo a toda marcha y va a permitir albergar más destructores yanquis: www.meneame.net/m/actualidad/pedro-sanchez-no-guerra-lema-tramposo-seg Pedro Sánchez y el ‘No a la

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#4 Tunguska08Chelyabinsk13
#3 Lo del 5% es anual, ese 6% es una suma de lo proyectos de una década.

Eso si, lo de Chipre y mandar una fragata... y allí es donde se han retirado los aviones americanos que atacan a Irán para que no los destruyan, deja el mensaje de "en la guerra con Irán de entrada NO".
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tul #1 tul
presiones, propaganda gringa pagada con dinero publico y medios traidores como rtve censurando a cualquiera que osara llevar la contraria al asesino de los GAL.
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menéame