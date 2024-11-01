4 distros de Linux que marcaron una época, murieron, y que jamás volverán (pero son pura nostalgia)

La historia de Linux, así como la de muchos proyectos de código abierto, está plagada de distros que brillaron para muchos usuarios. Un brillo que, por un momento, parecía poder hacer frente al «stablishment» creado por Windows. Que supusieron una verdadera revolución en el ecosistema de sistemas operativos… pero que cayeron en el olvido.
| etiquetas: distros , linux , nostalgia
Como dice en el propio artículo, Red Hat se transformó en Fedora y REHL, CentOS se transformó en CentOS Stream y las versiones libres AlmaLinux y Rock Linux.