edición general
4 meneos
161 clics
4 distros de Linux que marcaron una época, murieron, y que jamás volverán (pero son pura nostalgia)

4 distros de Linux que marcaron una época, murieron, y que jamás volverán (pero son pura nostalgia)

La historia de Linux, así como la de muchos proyectos de código abierto, está plagada de distros que brillaron para muchos usuarios. Un brillo que, por un momento, parecía poder hacer frente al «stablishment» creado por Windows. Que supusieron una verdadera revolución en el ecosistema de sistemas operativos… pero que cayeron en el olvido.

| etiquetas: distros , linux , nostalgia
3 1 0 K 44 tecnología
3 comentarios
3 1 0 K 44 tecnología
alfema #2 alfema
Salvo CorelOS, el resto no murieron, Mandrake, fue mi primera distribución Linux con la versión 9.1, por problemas con el nombre pasó a llamarse Mandriva para convertirse en Open Mandriva y tuvo una bifurcación en Mageia, creo recordar que hubo problemas económicos que precipitaron este último cambio.

Como dice en el propio artículo, Red Hat se transformó en Fedora y REHL, CentOS se transformó en CentOS Stream y las versiones libres AlmaLinux y Rock Linux.
2 K 34
LaInsistencia #1 LaInsistencia
¡Mucho ojo! ¡Mandriva, la bailarina rusa!
0 K 7

menéame