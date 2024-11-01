4 cosas presentadas por mi que pretendo que juzgueis y que buscan hacer un mundo mejor para todos(sin idealismos)

El enlace lleva a una pagina web creada por mi totalmente disfuncional y por redefinir y en concreto a una parte donde obviaria la literatura de la misma(generada malamente por IA). Una vez alli me iria a la descarga del documento que, hay que advertir no se puede presentar de manera mas cochambrosa, no obstante creo que merece la pena ser leido y juzgado y que me deis vuestra opinion. Insisto, no se trata de autopromocion, y referir unicamente a un hipotetico post creado por mi para que tengais mas elementos de juicio.