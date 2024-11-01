El 37% de los trabajadores en España cobró en 2024 menos que el salario mínimo, según Gestha

Más de 7,6 millones de trabajadores en España (el 37% del total de ocupados) percibieron en 2024 un salario inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 15.875 euros anuales, según un informe de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que destaca la persistencia de la precariedad en el mercado laboral actual.
| etiquetas: trabajo , salario , gestha
www.gestha.es/
Vamos, una afirmación tan contundente implicaria al menos poder echar un ojo al informe ¿no? Si lo pilla alguien, que ponga el link,.