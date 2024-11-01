edición general
4 meneos
12 clics

El 37% de los trabajadores en España cobró en 2024 menos que el salario mínimo, según Gestha

Más de 7,6 millones de trabajadores en España (el 37% del total de ocupados) percibieron en 2024 un salario inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 15.875 euros anuales, según un informe de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que destaca la persistencia de la precariedad en el mercado laboral actual.

| etiquetas: trabajo , salario , gestha
4 0 0 K 41 politica
5 comentarios
4 0 0 K 41 politica
#1 concentrado
Luego están los que no se creen los datos de los índices de pobreza
1 K 29
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Me llaman la atencion estas noticias que hablan de un informe que no enlazan. Es más te vas a gestha y ves enlaces a las noticias, pero no al puto informe en cuestion.

www.gestha.es/

Vamos, una afirmación tan contundente implicaria al menos poder echar un ojo al informe ¿no? Si lo pilla alguien, que ponga el link,.
0 K 19
sorrillo #2 sorrillo
Lo que sí sabemos es que declararon haber cobrado menos que el SMI.
0 K 11
#3 Factorio
¿Trabajando a jornada completa durante todo el año? ¿O son temporeros / fijos discontinuos?
0 K 10
Falk #5 Falk
#3 hay varias posibilidades. Las que comentas o gente que cobra el SMI y al subirlo a mitad de año, ese mismo año no alcanzan el SMI.
1 K 26

menéame