edición general
3 meneos
55 clics

36 horas de caos: la lucha por un alto al fuego en Irán

El presidente Donald Trump estaba sentado detrás del escritorio Resolute al caer la tarde del martes, rumiando sobre lo que podría ocurrir en las próximas horas. Había prometido eliminar a “toda una civilización” si a Irán se le pasaba el plazo de las 8 p. m. para reabrir el estrecho de Ormuz. A medida que se desarrollaban una serie de reuniones no relacionadas con el tema, Trump intervenía para enumerar el número de puentes y centrales eléctricas que estaba dispuesto a atacar en Irán.

| etiquetas: analisis , nyt , fallido alto el fuego , trump , taco , irán
3 0 0 K 44 actualidad
1 comentarios
3 0 0 K 44 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
El jefe de los OTANazis más perdido que un pulpo en un garage.
0 K 20

menéame