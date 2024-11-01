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De 36 °C a diluvio: la atmósfera española se ha cargado de combustible y ahora toca pagar la factura

De 36 °C a diluvio: la atmósfera española se ha cargado de combustible y ahora toca pagar la factura

Una DANA arrinconada por una dorsal subtropical está convirtiendo el polvo sahariano en munición convectiva. Y lo está convirtiendo encima de nuestras cabezas.

| etiquetas: calima , dana , lluvias , españa , temperaturas
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3 comentarios
2 1 2 K 25 ciencia
Ripio #1 Ripio
Mierdaka y sus titulares zurullo.
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Skiner #3 Skiner *
#1 Vamos que la evaporación genera nubes y luego llueve. Dicho sin alarmismo innecesario ¬¬
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FueraSionistasdeMeneame #2 FueraSionistasdeMeneame *
Sensacionalista se queda corto, ese "diluvio" no pasa de alerta amarilla según aemet
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menéame