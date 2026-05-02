330 toneladas, 1.600 CV y 17 m³ de cuchara: Alemania entrega la primera excavadora eléctrica minera diseñada para extraer cobre

Liebherr ha entregado una excavadora eléctrica de 330 toneladas diseñada específicamente para la minería del cobre, un movimiento que marca un punto de inflexión en la electrificación industrial. El modelo R 9350 E, equipado con 1.600 CV, ya opera en Bulgaria con mejoras claras en eficiencia. El corazón del sistema es un motor eléctrico de 1.200 kW, equivalente a unos 1.600 caballos de potencia, capaz de ofrecer un rendimiento constante sin las limitaciones habituales de los motores térmicos. Esta característica resulta clave para mantener ritm