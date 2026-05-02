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330 toneladas, 1.600 CV y 17 m³ de cuchara: Alemania entrega la primera excavadora eléctrica minera diseñada para extraer cobre

330 toneladas, 1.600 CV y 17 m³ de cuchara: Alemania entrega la primera excavadora eléctrica minera diseñada para extraer cobre

Liebherr ha entregado una excavadora eléctrica de 330 toneladas diseñada específicamente para la minería del cobre, un movimiento que marca un punto de inflexión en la electrificación industrial. El modelo R 9350 E, equipado con 1.600 CV, ya opera en Bulgaria con mejoras claras en eficiencia. El corazón del sistema es un motor eléctrico de 1.200 kW, equivalente a unos 1.600 caballos de potencia, capaz de ofrecer un rendimiento constante sin las limitaciones habituales de los motores térmicos. Esta característica resulta clave para mantener ritm

| etiquetas: bulgaria , excavadora eléctrica , cobre , liebherr
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3 comentarios
5 0 0 K 67 actualidad
Catacroc #2 Catacroc
Es la 1ª diseñada para extraer cobre, pero Liebherr tiene muchos modelos de excavadora electricas. Sobre todo en este segmento. Como ejemplo la R9400E en un video del año pasado -> www.youtube.com/watch?v=euHWXZuZtNU
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powernergia #1 powernergia
Su limitación es que necesita una linea eléctrica, válida para muchos entornos, pero no generalizable.
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Gry #3 Gry
#1 Una excavadora de 330 toneladas ya no es algo que se vaya a mover mucho.
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menéame