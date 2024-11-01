3 Infusiones para dormir profundamente: remedios naturales mejores que las pastillas

edición general
Tres infusiones naturales pueden ayudar a dormir mejor sin recurrir a pastillas: la mezcla de tila y melisa para el estrés y la tensión, la valeriana para el insomnio severo y la pasiflora para la ansiedad y la mente hiperactiva. Todas actúan sobre el sistema nervioso, favoreciendo la relajación, reduciendo el cortisol y mejorando la calidad del sueño. También se incluyen sus beneficios, preparación y contraindicaciones.

insomnio , plantas medicinales , valeriana , melisa , pasiflora
