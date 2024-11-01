3 de cada 10 hogares en Argentina con niñas y niños aún no alcanzan a cubrir sus gastos

El 31% de los hogares con menores de Argentina tiene ingresos mensuales que no alcanzan para cubrir sus gastos corrientes. Este porcentaje refleja, sin embargo, una recuperación respecto del año pasado, cuando la cifra era del 48%. También se ve una mejora en el acceso a servicios básicos: la proporción de hogares que no puede ir al médico o dentista por falta de recursos bajó 8 puntos, mientras que el consumo de alimentos se recupera bajando del 52% al 30% de hogares que deben restringir comidas por falta de dinero.
| etiquetas: argentina , pobreza , recursos , economía , unicef , informe
En primero lugar, ese 48 % lo genero Mikei, ahora ha vuelto al nivel anterior que tampoco era para tirar cohetes. En segundo lugar, desde 2019 el número de niños en argentina ha bajado casi en un millón (supongo que muchas familias han emigrado con sus hijos o los tienen fuera de Argentina) todo eso viene de Macri.
Así que señores libertarras, no saquen tanto pecho que están más o menos como antes de Mikei (jodidos)
www.meneame.net/story/pobreza-infantil-argentina-punto-superar-70-cien
www.meneame.net/story/argentina-pobreza-afecta-31-poblacion-indigencia