3 de cada 10 hogares en Argentina con niñas y niños aún no alcanzan a cubrir sus gastos

El 31% de los hogares con menores de Argentina tiene ingresos mensuales que no alcanzan para cubrir sus gastos corrientes. Este porcentaje refleja, sin embargo, una recuperación respecto del año pasado, cuando la cifra era del 48%. También se ve una mejora en el acceso a servicios básicos: la proporción de hogares que no puede ir al médico o dentista por falta de recursos bajó 8 puntos, mientras que el consumo de alimentos se recupera bajando del 52% al 30% de hogares que deben restringir comidas por falta de dinero.

argentina , pobreza , recursos , economía , unicef , informe
HeilHynkel
La trola libertarra de los que no leen.

En primero lugar, ese 48 % lo genero Mikei, ahora ha vuelto al nivel anterior que tampoco era para tirar cohetes. En segundo lugar, desde 2019 el número de niños en argentina ha bajado casi en un millón (supongo que muchas familias han emigrado con sus hijos o los tienen fuera de Argentina) todo eso viene de Macri.

Así que señores libertarras, no saquen tanto pecho que están más o menos como antes de Mikei (jodidos)
NoPracticante
Necesitan más libertad carajo. Igual si vuelve el trabajo infantil, los azotes, las 60 horas semanales y demás superan la crisis.
Luiskelele
#2 has leído si quiera la entradilla?
Connect
#4 No se la ha leído. Por eso cuando Milei gana unas elecciones, no lo entiende.
BoosterFelix
Tomar a esos argentinos progenitores por imbéciles o por malas personas, por haber hecho nacer a sus propios hijos en condiciones de pobreza o precariedad, es aporofobia. Tendremos que ponerle un strike a Unicef. ¿Qué pasa si esos argentinos consideran que la pobreza y la precariedad son estupendas? ¿Ahora vamos a estar repartiendo también carnets de gustos y preferencias? ¿Qué pasa si esos argentinos progenitores consideran que sus intereses adultos son mas importantes que los de sus hijos?…   » ver todo el comentario
BoosterFelix
#3 Es ver a un usuario llamado "El_dinero_no_es_de_nadie" votándome negativo, y entender automáticamente los votos negativos que he recibido. Abascal, ¿eres tú?
