3 de cada 10 hogares en Argentina con niñas y niños aún no alcanzan a cubrir sus gastos

El 31% de los hogares con menores de Argentina tiene ingresos mensuales que no alcanzan para cubrir sus gastos corrientes. Este porcentaje refleja, sin embargo, una recuperación respecto del año pasado, cuando la cifra era del 48%. También se ve una mejora en el acceso a servicios básicos: la proporción de hogares que no puede ir al médico o dentista por falta de recursos bajó 8 puntos, mientras que el consumo de alimentos se recupera bajando del 52% al 30% de hogares que deben restringir comidas por falta de dinero.