29 euros por un Uber en Zaragoza: así sacan 'tajada' los VTC cuando cae una tormenta

Precio dinámico o surge pricing es el mecanismo por el que Uber —y otras plataformas VTC— multiplica sus tarifas cuando la demanda supera a la oferta de conductores disponibles. La plataforma avisa al usuario de que los precios son más altos de lo habitual antes de confirmar el viaje. Pero en una noche de tormenta, con pocas alternativas y urgencia por llegar a casa, la capacidad real de elección del usuario es limitada. Aceptas o te mojas. El taxi defiende un modelo de tarifa regulada, visible y sin variaciones en función de la demanda.