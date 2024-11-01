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29 euros por un Uber en Zaragoza: así sacan 'tajada' los VTC cuando cae una tormenta

29 euros por un Uber en Zaragoza: así sacan 'tajada' los VTC cuando cae una tormenta

Precio dinámico o surge pricing es el mecanismo por el que Uber —y otras plataformas VTC— multiplica sus tarifas cuando la demanda supera a la oferta de conductores disponibles. La plataforma avisa al usuario de que los precios son más altos de lo habitual antes de confirmar el viaje. Pero en una noche de tormenta, con pocas alternativas y urgencia por llegar a casa, la capacidad real de elección del usuario es limitada. Aceptas o te mojas. El taxi defiende un modelo de tarifa regulada, visible y sin variaciones en función de la demanda.

| etiquetas: uber , vtc , precio dinámico , taxi , zaragoza
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10 comentarios
6 2 0 K 64 actualidad
Mark_ #7 Mark_
¿Sólo 29? A 60 y pico euros los he visto yo para hacer recorridos de unos 5 kms en alguna fecha específica, y en Nochevieja no baja de 50 euros por hacer 8-10 kms casi todo por autopista. Pero sabes lo que te van a cobrar, no hay ninguna sorpresa.
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HeilHynkel #10 HeilHynkel
Cosas del liberalismo ... te dicen que pueden tirar los precios a la baja si hay poca demanda ... pero olvidan decir que pasa lo contrario si la demanda aumenta.

Y una cosa por curiosidad y desconocimiento ... cuando estos precios se disparan ¿la retribución de los conductores aumenta en grado similar? Pregunto porque no lo sé.
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javierchiclana #4 javierchiclana *
Mientras los precios sean transparentes me parece correcto. Si tienes mucha urgencia puedes encontrar un transporte (que de otra forma no encontrarías) y si no la tienes pues esperas a que haya menos demanda.

La otra alternativa, de precios regulados, es la del TAXI... con precios casi siempre más caros.
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#9 chocoleches
#4 Esa es la gracia, lo del surge price lo calcula "el algoritmo" o sea lo deciden ellos. Te pueden subir el precio cuando les de la gana y al nivel que les apetezca. No hay una tarifa para días de lluvia,

Los precios dinámicos son opacos por definición, están pensados para optimizar el beneficio.
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OdaAl #1 OdaAl
Se han reportado casos en EEUU que a través de Información de los usuarios las compañías aéreas de alguna forma detectan que el pasajero necesista hacer un viaje de urgencia, por ejemplo: el fallecimiento de un familiar... suben el precio solo para esa persona una burrada.
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#3 Seat127
#1 y menos mal que ya hay sentencias allií que les prohíben los precios dinamámicos en los supermercados
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manzitor #5 manzitor
Buitres los hay hasta en los mercadillos. Lo que tiene que garantizar una ciudad es que la movilidad sea accesible, en términos generales.
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#2 Druhftgckgtki
29€ por llevarte de puerta a puerta un día que llueve a cántaros es mucho?
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#8 javi618
Pues con no contratar un Uber cuando suben tarifas por la alta demanda listos. Es un servicio privado que ofrece una empresa privada, para lo bueno y para lo malo.
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MAVERISCH #6 MAVERISCH
Lo que hace Renfe, no?
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menéame