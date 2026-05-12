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Las 25 cabañas para peregrinos de Nigrán estarán listas antes del verano
Aspiran a ser «un modelo de excelencia» en el Camino Portugués de la Costa, la ruta jacobea que más crece
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#2
Gry
Me juego algo a que están en suelo no-urbanizable.
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#3
vicus.
#2
Como muchos poblados de chabolas.
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#4
srskiner
La obsesión con batir record de visitas a base de conseguir que cada peregrino pague el mínimo posible no la acabo de entender.
Luego tienes a gente en Santiago orinando en la calle por no pagarse un café y comiendo un bocata del super del Toural, podíamos pensar en batir records de ingresos en lugar de records de visitas
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#1
vicus.
*
Estaba dudando si ponerla en humor o en esta. Cabañas?. Chabolas diría yo...Chabolismo peregrino y vacacional. Tócate el carallo..
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#5
pascuaI
¿Qué ocurre si un okupa se mete en una de estas?
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Luego tienes a gente en Santiago orinando en la calle por no pagarse un café y comiendo un bocata del super del Toural, podíamos pensar en batir records de ingresos en lugar de records de visitas