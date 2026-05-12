edición general
4 meneos
22 clics
Las 25 cabañas para peregrinos de Nigrán estarán listas antes del verano

Las 25 cabañas para peregrinos de Nigrán estarán listas antes del verano

Aspiran a ser «un modelo de excelencia» en el Camino Portugués de la Costa, la ruta jacobea que más crece

| etiquetas: cabañas , peregrinos , camino , santiago , nigrán , pontevedra
3 1 0 K 53 actualidad
5 comentarios
3 1 0 K 53 actualidad
Gry #2 Gry
Me juego algo a que están en suelo no-urbanizable.
3 K 58
vicus. #3 vicus.
#2 Como muchos poblados de chabolas.
0 K 20
#4 srskiner
La obsesión con batir record de visitas a base de conseguir que cada peregrino pague el mínimo posible no la acabo de entender.
Luego tienes a gente en Santiago orinando en la calle por no pagarse un café y comiendo un bocata del super del Toural, podíamos pensar en batir records de ingresos en lugar de records de visitas
1 K 21
vicus. #1 vicus. *
Estaba dudando si ponerla en humor o en esta. Cabañas?. Chabolas diría yo...Chabolismo peregrino y vacacional. Tócate el carallo..
0 K 20
#5 pascuaI
¿Qué ocurre si un okupa se mete en una de estas?
0 K 11

menéame