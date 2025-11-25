25 años de Horror en el Orient Express

Horror en el Orient Express es una de las campañas más famosas de La llamada de Cthulhu. A pesar de eso, aquí en España ha llegado siempre con un retraso enorme. La edición original americana apareció en un lejanísimo 1991 y aunque recibió dos premios Origins (incluido el de mejor aventura), JOC Internacional nunca la publicó. Quizá fuese por el coste que conllevaría una edición así, pues la campaña se presentaba en una caja con distintos cuadernillos y ayudas.