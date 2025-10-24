·
7
meneos
89
clics
247 libros en 11 años, así es Sophie Saint Rose, la autora más leída en Amazon
La autora asturiana ha sido proclamada por la plataforma como la autora favorita de los lectores del Kindle Unlimited del 2014 al 2024
etiquetas
amazon
sophie saint rose
novela romantica
sonia lópez
cultura
#1
Golan_Trevize
—Quilla, Vanessa, ¿qué te cuentas?
—Pues ya ves, aquí discutiendo con Gonzalo, que ha vuelto a comprarse otro libro de ciencia ficción. Insiste en que es bueno y que tiene calidad, y yo me pongo en mis siete de que no es más que literatura basura, el equivalente de las pelis del Chuache versión libro.
—¿Y qué tiene de malo que lea ciencia ficción? Hay novelas muy entretenidas que...
—¡Pues que eso no es literatura! ¡Ufff... los hombres, siempre pensando en lo mismo: en tiros y en…
5
K
73
#4
allaquevamos
Bueno nada que no exista de siempre.
¿A nadie le suena esta señora y sus libros?
en.wikipedia.org/wiki/Danielle_Steel
Y como dice
#1
, luego la fantasía o la ciencia ficción es considerada basura.
El contenido de la novela define la calidad, no el género de la misma.
0
K
7
#7
imaginateca
#4
Aquí tenemos el caso de Corín Tellado, que no es que hiciera libros como churros, es que hacía churros en forma de libro.
0
K
10
#2
angeloso
*
"En cuatro días escribo una novela de doscientas páginas"
"Las lectoras de romántica son las que más leen. Y dentro de una novela romántica siempre hay emoción, conflicto, verdad.
No es literatura de segunda
"
Es que casi ni literatura se podría considerar.
2
K
30
#5
cybermouse
#2
Corin Tellado 2.0
1
K
18
#8
imaginateca
*
#5
De hecho, Tellado es considerada sub-literatura:
letralia.com/208/articulo01.htm
0
K
10
#6
Marisadoro
*
Siguiendo los pasos de la escritora asturiana más prolífica y más leida Corín Tellado.
es.wikipedia.org/wiki/Corín_Tellado
0
K
14
#3
AurkA
Uf! más o menos se cobran de Amazon 70 céntimos por cada libro completo de 200 páginas que alguien lee. A Sophie le sale bien, pero no parece ningún chollo.
0
K
6
