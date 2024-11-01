23-F, Ortega Smith, Therians y Los Pocholos. Resumen semanal de Miguel Charisteas

¿La derecha en crisis y la izquierda hablando de unidad? ¿Acaso estoy soñando? Esta semana: Los papeles del 23-F, Ortega Smith en guerra con Abascal, Therians, Los Pocholos y algún chiringuito más. A ver si la semana que viene vuelve el emérito y pone un poco de orden. Si es que Perrosanxe no se lo carga desclasificando como a Tejero.