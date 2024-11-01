edición general
23-F, Ortega Smith, Therians y Los Pocholos. Resumen semanal de Miguel Charisteas

¿La derecha en crisis y la izquierda hablando de unidad? ¿Acaso estoy soñando? Esta semana: Los papeles del 23-F, Ortega Smith en guerra con Abascal, Therians, Los Pocholos y algún chiringuito más. A ver si la semana que viene vuelve el emérito y pone un poco de orden. Si es que Perrosanxe no se lo carga desclasificando como a Tejero.

Pertinax #1 Pertinax *
@soberao negativiza también esta, que también habla de eso de los therians. Y en el titular, nada menos. :troll:

Aps, que era una excusa chorras, para sorpresa de nadie. xD
Tx4 #3 Tx4
#2 Resolved vuestras disputas en privado por favor.
