edición general
12 meneos
16 clics
2025: el año del caos en la movilidad de València

2025: el año del caos en la movilidad de València

València es una ciudad saturada de tráfico, prácticamente caótica. Las quejas sobre la movilidad en la capital valenciana, el núcleo de un área metropolitana que supera el millón de habitantes son una constante. Lo son respecto al transporte público -municipal y metropolitano-, la red de cercanías, los atascos diarios en el vehículo privado y la red de carriles bici. A ello se suman actores recientes que llegan a entorpecer la movilidad metropolitana: los patinetes eléctricos, los vehículos de 'sharing' y los tuk-tuk turísticos.

| etiquetas: valencia , caos , turismo
10 2 1 K 102 actualidad
9 comentarios
10 2 1 K 102 actualidad
NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue
#2 Claro cuando gobernaba Ribó y había atascos todos los medios tiraban sobre él, ahora Maria José Catalá MATA a 17 personas en Valencia por no avisar de la riada cuando usó la megafonia de la ciudad para decir que había ganado pero no para salvar vidas, y ahi nada tranquiliada, no dicen nada, se colapsa la ciudad y ya no es culpa de la alcaldesa, es cosas que pasan

Las encuestas indican la manipulación, pero dame tiempo que creo que lo puedo arreglar
4 K 57
#3 EISev *
A ello se suman actores recientes que llegan a entorpecer la movilidad metropolitana: los patinetes eléctricos, los vehículos de 'sharing' y los tuk-tuk turísticos.

Ese tráfico adicional no usa gasolinera
Patinetes eléctricos - recarga en enchufe
Coches de sharing - Alterna y Zity no sé si siguen en Valencia pero sus coches eran 100% eléctrico
Tuk-tuk turísticos - no me he acercado a uno en Valencia pero suelen ser también eléctricos

No veo "el lobby de las gasolineras"
3 K 43
#6 MariaRosarioKaren *
#3 Los niñatos no pueden dejar pasar una para meter su cuñita politica con su comentario o voto. Hay que entender a esos impresentables. A muchos les va el sueldo y la comida en esto.
0 K 6
Supercinexin #9 Supercinexin *
#6 ¿A mí sabes lo que realmente me alucina? Que he estado éste año en Navidad en Valencia y juro por Dios que no he visto semejante catástrofe circulatoria en mi vida para éstas fechas,.con avenidas principales cortadas por obras, la EMT colapsada, turistas en el centro ya no cabe ni uno más calles enteras y no oías a nadie hablando en puto español...

¿Y sabes cuántas quejas hacia la puta alcaldesa de los cojones he leído u oído o cuántos memes me han llegado por WhatsApp?

Cero.

¿Cuando…   » ver todo el comentario
1 K 20
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Meten mas tráfico porque gobiernan los de las gasolineras y necesitan dinero

No se pone la zona de bajas emisiones porque vox insiste no prevenir nada del clima y matar a mas personas porque 230 no fueron suficientes en Valencia
3 K 42
ipanies #2 ipanies
#1 Las encuestas parecen indicar que es la política que quiere la mayoría en el futuro.
Práctica el "sálvese quien pueda" y no te mates la cabeza.
1 K 23
mahuer #4 mahuer
Es un caos por las grandes obras de avenidas muy transitadas que casualmente inaugurarán justo en campaña electoral.
2 K 39
#7 EISev
#4 como en Madrid con la A-5 y las cubriciones de Ventas y Castellana
0 K 12
robustiano #8 robustiano *
Con la María Coché al volante, no se podía saber... ¬¬
0 K 15

menéame