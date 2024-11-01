edición general
3 meneos
11 clics
En 2017, un AVE descarriló a 268 km/h en Brazatortas

En 2017, un AVE descarriló a 268 km/h en Brazatortas

¿Sabías que la rotura del corazón de un desvío hizo que un tren de la serie 112 descarrilara a 268 km/h en 2017? Te lo contamos todo sobre este accidente. El 12 de mayo de 2017, el AVE 0043 que cubría la ruta entre Sevilla Santa Justa y Barcelona Sants sufrió un descarrilamiento a 268 km/h a su paso por el en el PAET (Puesto de Adelantamiento y Estacionamiento de Trenes) de Brazatortas, en la línea 010, LAV Madrid-Sevilla. A pesar de la velocidad a la que circulaba el tren, no hubo que lamentar heridos ni grandes daños materiales. El diseño

| etiquetas: ave , descarrilamiento , brazatortas , mantenimiento ferroviario
2 1 0 K 29 actualidad
3 comentarios
2 1 0 K 29 actualidad
#2 Leon_Bocanegra
aún a más velocidad que el de Adamuz, no provocó víctimas.

Y posiblemente el de Adamuz tampoco las habría causado sino hubiera sido embestido por otro tren.
1 K 23
#3 mcfgdbbn3
Entonces no había que hablar de "caos ferroviario", por eso casi no nos enteramos.
0 K 12

menéame