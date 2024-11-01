En 2017, un AVE descarriló a 268 km/h en Brazatortas

¿Sabías que la rotura del corazón de un desvío hizo que un tren de la serie 112 descarrilara a 268 km/h en 2017? Te lo contamos todo sobre este accidente. El 12 de mayo de 2017, el AVE 0043 que cubría la ruta entre Sevilla Santa Justa y Barcelona Sants sufrió un descarrilamiento a 268 km/h a su paso por el en el PAET (Puesto de Adelantamiento y Estacionamiento de Trenes) de Brazatortas, en la línea 010, LAV Madrid-Sevilla. A pesar de la velocidad a la que circulaba el tren, no hubo que lamentar heridos ni grandes daños materiales. El diseño