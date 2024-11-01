edición general
20 texturas de ganchillo [ENG]

Aquí tienes 20 puntos de crochet texturizados con enlaces a tutoriales fotográficos detallados. Encontrarás puntos de crochet multicolores, lisos y con encaje.

etiquetas: ganchillo , crochet
ocio
5 comentarios
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Suponen un antes y un después en la teoría de cuerdas.
Meneanauta #2 Meneanauta
Jo, tantos que hay y no encuentro el que hacía mi abuela.
Aquí hay muchos más: nordichook.com/stitches/
Dakaira #5 Dakaira
#2 y tienes algo que hiciera tu abuela para sacar el punto?
#3 PerritaPiloto
Tengo los ganchillos abandonados, pero aquí igual saco inspiración.
Dakaira #4 Dakaira
#3 yo desde que acabé una manta no levanto cabeza...
