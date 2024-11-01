·
8683
clics
El despido de Hacendado
8571
clics
Estos son los 15 españoles que aparecen en la trama de los archivos de Epstein
6466
clics
Antirender convierte idílicos sueños arquitectónicos en imágenes realistas y deprimentes; así ha de ser
6021
clics
Se confirma el colapso del vórtice polar estratosférico
4236
clics
Ana Rosa deja muy descolocada a Ayuso con su reproche en plena entrevista y brota: "¿Tengo yo la culpa?"
más votadas
460
El grupo británico Chumbawamba prohíbe a Vox que use su música para "promover su agenda intolerante y llena de odio"
496
El enfado de la presidenta de la comisión de la DANA con Feijóo por hablar de ETA para esquivar las preguntas: "Le llamo al orden"
437
El despido de Hacendado
424
La mujer que gritó “Pedro Sánchez hijo de puta” pide que no se saquen sus palabras de contexto
370
Se confirma el colapso del vórtice polar estratosférico
20 texturas de ganchillo [ENG]
Aquí tienes 20 puntos de crochet texturizados con enlaces a tutoriales fotográficos detallados. Encontrarás puntos de crochet multicolores, lisos y con encaje.
ganchillo
,
crochet
ocio
5 comentarios
relacionadas
#1
mikhailkalinin
Suponen un antes y un después en la teoría de cuerdas.
2
K
44
#2
Meneanauta
Jo, tantos que hay y no encuentro el que hacía mi abuela.
Aquí hay muchos más:
nordichook.com/stitches/
1
K
37
#5
Dakaira
#2
y tienes algo que hiciera tu abuela para sacar el punto?
0
K
20
#3
PerritaPiloto
Tengo los ganchillos abandonados, pero aquí igual saco inspiración.
1
K
28
#4
Dakaira
#3
yo desde que acabé una manta no levanto cabeza...
0
K
20
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
