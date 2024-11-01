20 años y medio millón de titulares después: Así construyeron la coartada para la invasión

Durante dos décadas, las corporaciones mediáticas no cubrieron Venezuela; la bombardearon. La evidencia empírica es abrumadora: si aplicamos la rigurosidad estadística a la hemeroteca, nos encontramos ante una "alfombra de bombardeo" semántico sin precedentes. Análisis longitudinales de Big Data sobre el flujo informativo global y reportes de observatorios críticos (MacLeod, 2018, University of Glasgow; CELAG, 2024) revelan una cifra escalofriante: en los últimos 20 años, se vertieron entre 450.000 y 600.000 piezas informativas en Occidente...