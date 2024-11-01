edición general
13 meneos
31 clics

20 años y medio millón de titulares después: Así construyeron la coartada para la invasión

Durante dos décadas, las corporaciones mediáticas no cubrieron Venezuela; la bombardearon. La evidencia empírica es abrumadora: si aplicamos la rigurosidad estadística a la hemeroteca, nos encontramos ante una "alfombra de bombardeo" semántico sin precedentes. Análisis longitudinales de Big Data sobre el flujo informativo global y reportes de observatorios críticos (MacLeod, 2018, University of Glasgow; CELAG, 2024) revelan una cifra escalofriante: en los últimos 20 años, se vertieron entre 450.000 y 600.000 piezas informativas en Occidente...

| etiquetas: venezuela , agresión estadounidense , medios de comunicación , invasión
11 2 3 K 129 politica
9 comentarios
11 2 3 K 129 politica
cocolisto #5 cocolisto
Sin duda la campaña contra Venezuela nunca hubiera sido tan bestia si eeuu no lo hubiera visto como una amenaza a la influencia en centro y sudamerica. Y por supuesto añadir el petróleo, cuya posibilidad de perder su monopolio nunca lo iban a permitir y más que se trasegara con moneda no $.
Es más, pocos saben y menos lo informan que el crecimiento del PIB de Venezuela fue el mayor de toda sudamerica en 2025.
2 K 52
Torrezzno #1 Torrezzno
Veinte años vertiendo mentiras para la secuestrar a Maduro antes de fuese presidente. Siiempre supe que EEUU tenia precogs
1 K 31
Torrezzno #3 Torrezzno
#1 btw el artículo huele a GPT. Tiene toda la pinta de ser AI generated
1 K 31
Top_Banana #4 Top_Banana
#1 No fue periodismo, fue la preparación del terreno para la guerra; una ingeniería del consenso donde la soberanía venezolana se convirtió en un obstáculo intolerable para la "libertad" de mercado.
3 K 67
#9 Horkid *
#1 Como la mentira de que Rusia quiere invadir Europa, es EEUU el que ha planeado la invasión de Rusia desde el 2019, tal y como consta en el plan de la Rand Corporation: www.meneame.net/story/impactante-documento-rand-corporation-como-ee-uu
0 K 13
#6 poxemita
Medio millón de titulares, eso son 2 o 3 delays dedicados al tema a tiempo parcial.
1 K 22
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
:tinfoil: :tinfoil: :tinfoil:

Los reyes magos les cambiaron el litio por peladillas
1 K 18
#8 Horkid
Para tontos nosotros, los europeos: EEUU se presentaba como aliado, cuando en realidad era y es un invasor: extendiendo sus bases militares por toda Europa, incluida Groenlandia. Cortando el gaseoducto Nord Stream, y obligandonos a comprar su gas, mucho más caro que el ruso; se ha adueñado de las tierras raras de Ucrania,... Ahora necesitamos la ayuda de Rusia, para defendernos de la invasión y colonización por las corporaciones de EEUU
0 K 13
#7 beldin
una pregunta, venezuela en españa se percibe como se percibe por intereses politicos, podemos, el apoyo de ciertos venezolanos al pp, ¿en el resto de europa y america pensaban igual o tenian opiniones mas matizadas?
0 K 6

menéame