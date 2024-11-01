edición general
En 1932 Hedy Lamarr interpretó el primer desnudo en la historia de cine. Y luego se fue a inventar el WiFi

Ya como diva del cine, fue la ingeniera Lamarr, que dedicaba las noches a cultivar su faceta de inventora y logró desarrollar una tecnología clave para el posterior desarrollo de la comunicación inalámbrica de los teléfonos móviles, el GPS o la tecnología WiFi. Lamarr se granjeó el título de "mujer más bella" del cine dorado y (ya al final de sus días), cuando se dio eco a sus aportaciones tecnológicas, obtuvo numerosos reconocimientos de la comunidad científica: el Pioner Award, de la Electronic Frontier Foundation (EFF), o la medalla Viktor

Pues he leído el artículo, y me ha parecido muy interesante, merecedor de darle otra oportunidad
Y además "It's Hedley!"
