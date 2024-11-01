18 de octubre de 1939 Franco decide perdonar a Madrid y le devuelve la condición de capital del Estado

Tal día como hoy del año 1939, hace 86 años, y en el contexto de los primeros meses de la posguerra que siguió al conflicto civil español, el general Franco —en ese momento, jefe del Estado español— firmaba el decreto de traslado de su gobierno a Madrid. De este modo, Madrid recuperaba la condición de capital del Estado que había perdido al inicio del conflicto civil (noviembre, 1936), cuando Manuel Azaña y Francisco Largo Caballero habían ordenado el traslado del ejecutivo a València.