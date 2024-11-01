El 18 de abril Euskadi celebrará su primer Día Sin Móvil en Familia

nos facilita muchas tareas. Pero a veces, sin darnos cuenta, también nos aleja de quienes tenemos más cerca. El Día sin Móvil propone una pausa consciente y voluntaria en el uso del teléfono, orientada a promover un uso más equilibrado, responsable y saludable de la tecnología. No se trata de cuestionar la digitalización y los avances tecnológicos, sino de poner a las personas en el centro, fomentando una relación más consciente con los dispositivos y reforzando los vínculos sociales, el encuentro comunitario y la atención plena” ha explicado l