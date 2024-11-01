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El 18 de abril Euskadi celebrará su primer Día Sin Móvil en Familia

nos facilita muchas tareas. Pero a veces, sin darnos cuenta, también nos aleja de quienes tenemos más cerca. El Día sin Móvil propone una pausa consciente y voluntaria en el uso del teléfono, orientada a promover un uso más equilibrado, responsable y saludable de la tecnología. No se trata de cuestionar la digitalización y los avances tecnológicos, sino de poner a las personas en el centro, fomentando una relación más consciente con los dispositivos y reforzando los vínculos sociales, el encuentro comunitario y la atención plena” ha explicado l

| etiquetas: día sin móvil , familias , bienestar emocional
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fofito #2 fofito
"En un mundo hiperconectado, el móvil forma parte de nuestra vida cotidiana. Nos informa, nos conecta y nos facilita muchas tareas. Pero a veces, sin darnos cuenta, también nos aleja de quienes tenemos más cerca. El Día sin Móvil propone una pausa consciente y voluntaria en el uso del teléfono, orientada a promover un uso más equilibrado, responsable y saludable de la tecnología. No se trata de cuestionar la digitalización y los avances tecnológicos, sino de poner a las personas en el…   » ver todo el comentario
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stygyan #1 stygyan
Y las que no tenemos familia, ¿nos jodemos?
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menéame