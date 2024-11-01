15 curiosidades sobre «El principito» de Antoine de Saint-Exupéry

El principito de Antoine de Saint-Exupéry es una obra maestra de la literatura. Considerado como un libro infantil por la manera en que fue escrito, en realidad es un libro con un amplio enfoque filosófico que comparte un mensaje universal que traspasa las fronteras geográficas y temporales. A la lista de ser uno de los libros más leídos, traducidos y vendidos habría que sumar otra más: ser uno de los libros más queridos y admirados en el mundo.