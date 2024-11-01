edición general
123456 continúa siendo la contraseña más usada

Pese a que la ciberseguridad es un asunto que ya está presente en muchos debates y ámbitos informativos y pese a la gran labor divulgativa que se está realizando por parte de empresas, instituciones y medios de comunicación, los usuarios finales parecen no darse por enterados de lo importante que es contar con claves robustas. Un estudio llevado a cabo por la firma Comparitech pone de manifiesto cuan débiles son muchas de las contraseñas que siguen utilizando.

