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12 Universidades británicas contrataron a una empresa privada de ciberseguridad para espiar a estudiantes pro-palestinos.(ENG)

12 Universidades británicas contrataron a una empresa privada de ciberseguridad para espiar a estudiantes pro-palestinos.(ENG)

Entre ellas se encuentran la Universidad de Oxford, el Imperial College de Londres, el University College de Londres (UCL), el King's College de Londres (KCL), la Universidad de Sheffield, la Universidad de Leicester, la Universidad de Nottingham y la Universidad Metropolitana de Cardiff.

| etiquetas: israel , genocidio , palestina , ciberespionaje , estudiantes
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17 comentarios
20 4 0 K 150 actualidad
Comentarios destacados:      
#3 HangTheRich
Que pasada con la dictadura China. Pura represión y persecución de las disidencias.
17 K 228
#5 Mutiko30 *
#3 Bueno, usar una noticia vergonzosa para blanquear a China, que hasta tiene un carnet por puntos de ciudadanía, me parece bastante cutre.
Una cosa es mal y la otra, igual de mal, con la diferencia de que en una el vigilante es privado, incluso pudiendo estar incurriendo en un delito punible, y en el otro caso es el estado.
1 K -12
sotillo #8 sotillo
#5 Cualquiera de esas cosas es más “democrática “ que saltarse las leyes y las constituciones para perseguir ciudadanos por sus ideas en países que se atribuyen una democracia
2 K 32
kosako #9 kosako
#5 Yo no creo que esté blanqueando. Está poniendo al mismo nivel los terribles chinos espias que siempre nos han vendido los anglosajones con los buenos denla historia, ellos mismos.
3 K 43
Supercinexin #11 Supercinexin
#5 Lo que dices es sencillamente mentira, un bulo de la propaganda imperialista. No existe ningún "carnet por puntos de ciudadanía" en China. Así de simple: una mentira repetida mil veces.

¿Y sabes lo que tampoco existe en China? Un Gobierno que manipula las cadenas de suministro comercial de terceros países para implantar explosivos en todos los buscapersonas que se vendan en esos países y hacerlos detonar a placer, todos, estén donde estén y los lleve quien los lleve.

Eso,.igual…   » ver todo el comentario
1 K 30
D303 #17 D303
#5 Pues a mi el carnet con puntos para la ciudadanía no me parece mal del todo, porque hay algunos que... madre mía.
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Andreham #1 Andreham
Pero a sus cachorros nazis y liberales ni les tose.

Y si se encomiendan a Cristo y a la Reina al Rey, tampoco hay problema.
5 K 64
Supercinexin #4 Supercinexin
Están creando listas, de millones de personas. Es real, está pasando.
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Poplíteo #6 Poplíteo
#4 Si.
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Cuñado #12 Cuñado
#4 No me extrañaría nada que Martín "Montón de mierda" Varsavsky hubiese cedido la base de datos de Menéame a sus amiguitos.
2 K 48
Poplíteo #14 Poplíteo *
#12 Yo me fui de aquí cuando entró él, y volví cuando se fue.
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Supercinexin #15 Supercinexin
#12 Eso puedes darlo por hecho.
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Poplíteo #16 Poplíteo *
#15 No descartemos que viniera solo a por esa base de datos.
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MiguelDeUnamano #13 MiguelDeUnamano
#4 Lo que la gente más miserable suele llamar "el mundo libre".
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XtrMnIO #7 XtrMnIO
Los zarcillos del sionismo infectan todo occidente.
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sotillo #10 sotillo
#7 P esto o han comprado a la clase dirigente, luego estaríamos en manos de agentes extranjeros para socavar las democracias, creo que esto es un delito muy grave, se llama traición a la patria
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#2 woke
Espiar es un delito, a menos que lo haga un gobierno, ya que la seguridad nacional se considera más importante que la personal.
1 K 30

menéame