12 Universidades británicas contrataron a una empresa privada de ciberseguridad para espiar a estudiantes pro-palestinos.(ENG)

Entre ellas se encuentran la Universidad de Oxford, el Imperial College de Londres, el University College de Londres (UCL), el King's College de Londres (KCL), la Universidad de Sheffield, la Universidad de Leicester, la Universidad de Nottingham y la Universidad Metropolitana de Cardiff.
| etiquetas: israel , genocidio , palestina , ciberespionaje , estudiantes
Una cosa es mal y la otra, igual de mal, con la diferencia de que en una el vigilante es privado, incluso pudiendo estar incurriendo en un delito punible, y en el otro caso es el estado.
¿Y sabes lo que tampoco existe en China? Un Gobierno que manipula las cadenas de suministro comercial de terceros países para implantar explosivos en todos los buscapersonas que se vendan en esos países y hacerlos detonar a placer, todos, estén donde estén y los lleve quien los lleve.
Eso,.igual… » ver todo el comentario
Y si se encomiendan a Cristo y
a la Reinaal Rey, tampoco hay problema.