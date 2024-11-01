edición general
Las 11 horas de bulos de Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez

Ni el juez instructor ni los informes de la UCO valoraron las mentiras difundidas por la presidenta y su jefe de gabinete contra el fiscal general antes de que se desmontara la patraña

MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
"Mentir no es delito" y "el que pueda hacer, que haga", el modus operandi de la derecha española explicado en dos frases. Saben que a sus votantes les importa una soberana mierda la decencia y que desean que la derecha gobierne sin importar los medios empleados para ello.
#3 tobruk1234
Solo 11 horas de bulos, pero si llevan años los del PP diciendo mentiras.
