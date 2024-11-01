·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8741
clics
La broma viral del 'mendigo' que preocupa a las autoridades y explica el otro problema de la IA
6733
clics
Losantos dedica su columna de hoy en El Mundo a un bulo
4915
clics
¿Los autónomos pagan más cotizaciones que los asalariados?
5447
clics
Pacifistas
3579
clics
Laura Gómez, profesora: "Las tapas de las alcantarillas son redondas porque es la única figura que no puede caerse dentro de sí misma"
más votadas
727
Feijóo dice que en España 'se aplaude al indecente' y su partido le empieza a aplaudir
429
Figaredo confunde el terraplanismo con la teoría heliocéntrica y se lía al hablar de Galileo Galilei
455
La UCO ignoró el bulo de Miguel Ángel Rodríguez en su informe clave sobre el correo de la pareja de Ayuso
572
Losantos dedica su columna de hoy en El Mundo a un bulo
384
La buena muerte de Nacho: un valenciano consigue la eutanasia que pidió en agosto
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
20
meneos
38
clics
Las 11 horas de bulos de Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez
Ni el juez instructor ni los informes de la UCO valoraron las mentiras difundidas por la presidenta y su jefe de gabinete contra el fiscal general antes de que se desmontara la patraña
|
etiquetas
:
11 horas
,
bulos
,
mar
,
ayuso
,
uco
17
3
1
K
136
politica
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
17
3
1
K
136
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
MiguelDeUnamano
"Mentir no es delito" y "el que pueda hacer, que haga", el modus operandi de la derecha española explicado en dos frases. Saben que a sus votantes les importa una soberana mierda la decencia y que desean que la derecha gobierne sin importar los medios empleados para ello.
1
K
36
#2
oghaio
Relacionada:
www.meneame.net/story/uco-ignoro-bulo-miguel-angel-rodriguez-informe-c
0
K
20
#3
tobruk1234
Solo 11 horas de bulos, pero si llevan años los del PP diciendo mentiras.
0
K
7
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente