El 100% de los trabajadores estatales de Cuba está en situación de pobreza extrema

'Si se utiliza la tasa informal, el desastre sería mucho más grave', advierte el economista Pedro Monreal.

