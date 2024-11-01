La 1 irrumpe en la franja de Ferreras y 'Al Rojo Vivo’ ya no centra el debate político

RTVE está ocupando parte del espacio de tertulia informativa en directo que Ferreras ayudó a popularizar. Aunque Al Rojo Vivo sigue teniendo su público, atraviesa un momento de debilidad en audiencia, mientras que La 1 consolida su papel en la franja matinal. Barlovento habla de un trasvase entre cadenas y pone cifras, mientras que Dos30' lo interpreta como un cambio de ciclo.
Ferreras no es el colega de Flo ... es el perro guardián. E inda es el ratonero que ponen al lado del perro gordo para despertarlo cuando viene alguien.
Habría que mirar cuándo salió el audio con Villarejo donde Ferreras dice aquello de "es muy burdo pero voy con ello" para ver si por casualidad coincide
Aun así van a sostener a ese pedazo saco de lleno de mierda porque a las cloacas del estado les sale rentable. Igual que con 13 TV o Toni Canto, aunque pierdas millones al final algo queda.
Ver la Sexta Noche con
periodistascreaBulos como Inda me daban ganas de vomitar
Las noticias nunca y repito nunca sacaban declaraciones de Pablo Iglesias. Era de aquella, el único lider político que nunca sacaban. Hasta salia a diario Ribera de Cs. Censura sutil
Yo discutía con algunos de derechas y les decía cómo va a ser la Sexta de izquierdas si están llevando día si y día también a Eduardo Inda, a Marhuenda y a María Clavel entre otros . ¿Y la bancada de izquierdas? Con Antonio Miguel Carmona, nombrado vicepresidente de Iberdrola, Xabier Sardá y otros q no me quiero ni acordar.
A Maria Luisa le da la risa. Coño la Sexta era ese canal que te daban 2 migas de pan para que sea crea que en este país hay libertad y democracia plena, lo cierto es que estamos mucho más cerca del gobierno de V de Vendetta que de lo contrario. Y nosotros, los ciudadanos pegándonos entre progres zurdos y fachas nazis perdiendo derechos a velocidad de crucero.
