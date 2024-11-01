edición general
23 meneos
33 clics
La 1 irrumpe en la franja de Ferreras y 'Al Rojo Vivo’ ya no centra el debate político

La 1 irrumpe en la franja de Ferreras y 'Al Rojo Vivo’ ya no centra el debate político

RTVE está ocupando parte del espacio de tertulia informativa en directo que Ferreras ayudó a popularizar. Aunque Al Rojo Vivo sigue teniendo su público, atraviesa un momento de debilidad en audiencia, mientras que La 1 consolida su papel en la franja matinal. Barlovento habla de un trasvase entre cadenas y pone cifras, mientras que Dos30' lo interpreta como un cambio de ciclo.

| etiquetas: rtve , ferreras , al rojo vivo , debate politico , trasvase
19 4 1 K 175 actualidad
15 comentarios
19 4 1 K 175 actualidad
Comentarios destacados:      
lonnegan #1 lonnegan
A ver si se hunde el coleguita de Villarejo.
11 K 126
Mountains #4 Mountains
#1 Y de Florentino Pérez..
5 K 75
tul #6 tul
#4 de ese es no colega, es su sicario mediatico
4 K 61
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#4

Ferreras no es el colega de Flo ... es el perro guardián. E inda es el ratonero que ponen al lado del perro gordo para despertarlo cuando viene alguien.
2 K 41
ezbirro #11 ezbirro
#8 Me acuerdo cuando metieron un escenario enorme en la puerta del sol en el aniversario del 15m para quitar el protagonismo a los manifestantes, del rojo vivo se debería llamar el programa.
0 K 7
#3 Review
"El programa de Antonio García Ferreras dibuja una curva nítida: crecimiento sostenido en su primera década y desgaste progresivo desde 2021."


Habría que mirar cuándo salió el audio con Villarejo donde Ferreras dice aquello de "es muy burdo pero voy con ello" para ver si por casualidad coincide :roll:
3 K 48
beltzak #9 beltzak *
#3 Julio del 2022. Lo acabo de mirar porque fue justo entonces cuando intenté borrar la sintonización del canal pero resulta que las TV ya no funcionan así. Osea que lo elimine de la lista (ocultar) y a tomar por culo con el canal de “zurdos” mas falso que el Fakejoo.

en.wikipedia.org/wiki/Simple_Sabotage_Field_Manual

Aun así van a sostener a ese pedazo saco de lleno de mierda porque a las cloacas del estado les sale rentable. Igual que con 13 TV o Toni Canto, aunque pierdas millones al final algo queda.
3 K 39
#10 Leon_Bocanegra
Entendéis ahora porqué la derechusma ataca día si y día tb a RTVE?
2 K 32
beltzak #7 beltzak *
Hace casi 4 años que quite la Sexta de la lista de canales de mi TV.

NUNCA MAIS
1 K 29
#12 omega7767
#7 yo hace por lo menos 10 años que dejé el canal de "izquierdas" que es la Sexta.

Ver la Sexta Noche con periodistascreaBulos como Inda me daban ganas de vomitar

Las noticias nunca y repito nunca sacaban declaraciones de Pablo Iglesias. Era de aquella, el único lider político que nunca sacaban. Hasta salia a diario Ribera de Cs. Censura sutil
1 K 20
beltzak #15 beltzak
#12 Totalmente de acuerdo.

Yo discutía con algunos de derechas y les decía cómo va a ser la Sexta de izquierdas si están llevando día si y día también a Eduardo Inda, a Marhuenda y a María Clavel entre otros . ¿Y la bancada de izquierdas? Con Antonio Miguel Carmona, nombrado vicepresidente de Iberdrola, Xabier Sardá y otros q no me quiero ni acordar.

A Maria Luisa le da la risa. Coño la Sexta era ese canal que te daban 2 migas de pan para que sea crea que en este país hay libertad y democracia plena, lo cierto es que estamos mucho más cerca del gobierno de V de Vendetta que de lo contrario. Y nosotros, los ciudadanos pegándonos entre progres zurdos y fachas nazis perdiendo derechos a velocidad de crucero.
1 K 20
Milmariposas #14 Milmariposas
Hoy empieza el principio del fin del creador de "esto es burdo pero vamos con ello".

#FuckFerreras
0 K 19
#2 Marisadoro
Vamos con ello!
0 K 17
Mountains #5 Mountains
#2 Es muy burdo, pero voy con ello  media
0 K 20
#13 poxemita
En dos palabras, "la revuelta", vamos a ver cómo están en 1 año o dos (si no hay antes cambio de gobierno).
0 K 11

menéame