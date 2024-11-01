La 1 irrumpe en la franja de Ferreras y 'Al Rojo Vivo’ ya no centra el debate político

RTVE está ocupando parte del espacio de tertulia informativa en directo que Ferreras ayudó a popularizar. Aunque Al Rojo Vivo sigue teniendo su público, atraviesa un momento de debilidad en audiencia, mientras que La 1 consolida su papel en la franja matinal. Barlovento habla de un trasvase entre cadenas y pone cifras, mientras que Dos30' lo interpreta como un cambio de ciclo.