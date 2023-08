Vivir con la losa de la esquizofrenia en la adolescencia: "Mi hijo empezó a decirme que tenía un don, que podía oír voces y hablar con la gente"

Publicado hace 1 hora por Octaviano a elmundo.es

Expertos y familias prefieren usar el término psicosis cuando aluden al trastorno mental para evitar el estigma. "Un día vino a casa y tenía una mirada muy rara. Abría los ojos, así, como que le pasaba algo, y me preguntó si yo le había llamado y le dije que no. Fue allí donde me confesó que oía voces. ", cuenta Bárbara