Zygmunt Bauman lo vio venir: el trabajo no garantiza una vida a salvo de la pobreza y la exclusión

Las sociedades contemporáneas, en su afán por el progreso, el orden y la eficiencia, producen de forma sistemática «residuos humanos». Se trata de personas que son excluidas sistemáticamente y que no encajan en los modelos dominantes de productividad, consumo y movilidad.

Deckardio
#5 Casi todos los autores necesitan ser revisionados, más cuando tienen bastantes años a sus espaldas. No todo lo que sucede ahora fue previsto y hay cosas que no entendieron, como la dinámica del mercado laboral estadounidense aparte de todo lo demás que ya te he dicho. En mi opinión uno de los dramas actuales de la izquierda es que parte de ella sigue viendo a Marx como un profeta. Y en esas estamos.
Deckardio
#3 Newton es un gran ejemplo de lo que digo porque necesita ser complementado, por ejemplo, por la mecánica cuántica o nuestra visión de la física se queda coja.

Spinoza ya habló de los condicionantes sociales que marcan el estatus del individuo en las clases y aporta una solución más elegante que la de Marx para integrar a todos en la sociedad, Russell demostró que el concepto de la dictadura del proletariado tiene riesgos de mesianismo y Weber que el elemento económico no es el único para determinar el comportamiento político. Son solo tres ejemplos (hay unos cuantos más) de que la obra de Marx es incompleta para comprender el mundo contemporáneo y en algunos aspectos contraproducente para solucionar los problemas políticos.
eipoc
#4 era un ejemplo por lo de dar por caduco "un señor de otro siglo". Marx y Engels no necesitan ser revisionados como pretendes, se entienden por sus mismos y todo lo que sucede ahora es perfectamente descrito por ellos. Que no digan la palabra "autónomos" no significa que no describa la estructura social actual, que salvo que seas un robot y no comprendas el contexto se entiende perfectamente lo que plantea.
eipoc
Y seguimos dando rodeos. Haced el favor de leer a Marx y Engels, que son los que explican cómo funciona el capitalismo y lo describe a la perfección. Además no solo exponen el problema si no que exponen la solución.
Deckardio
#1 Marx es un señor del siglo XIX que necesita ser complementado por muchos otros autores más actuales como Bauman. También en las soluciones. La dictadura del proletariado es un concepto cuanto menos problemático y ya antes Spinoza resuelve mejor la cuestión de la estructura social que Marx.
eipoc
#2 el capitalismo es más viejo que el comunismo y aquí todos le comen el culo al sistema. Isaac Newton Newton también es un señor más viejo que Marx, del siglo XVII, y no por eso no son válidas sus descubrimientos.

¿Podrías hablarme de como ha evolucionado el materialismo dialéctico en todo el siglo XX y XXI para invalidar o complementar el marxismo?
