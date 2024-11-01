Zygmunt Bauman lo vio venir: el trabajo no garantiza una vida a salvo de la pobreza y la exclusión

Las sociedades contemporáneas, en su afán por el progreso, el orden y la eficiencia, producen de forma sistemática «residuos humanos». Se trata de personas que son excluidas sistemáticamente y que no encajan en los modelos dominantes de productividad, consumo y movilidad.
Spinoza ya habló de los condicionantes sociales que marcan el estatus del individuo en las clases y aporta una solución más elegante que la de Marx para integrar a todos en la sociedad, Russell demostró que el concepto de la dictadura del proletariado tiene riesgos de mesianismo y Weber que el elemento económico no es el único para determinar el comportamiento político. Son solo tres ejemplos (hay unos cuantos más) de que la obra de Marx es incompleta para comprender el mundo contemporáneo y en algunos aspectos contraproducente para solucionar los problemas políticos.
¿Podrías hablarme de como ha evolucionado el materialismo dialéctico en todo el siglo XX y XXI para invalidar o complementar el marxismo?