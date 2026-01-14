ZGZ: Un hombre agrede "gravemente" a su pareja y su hija de tres años y se esconde en un piso de Las Delicias

La Policía detuvo ayer a un vecino de Zaragoza por, supuestamente, agredir con "extrema gravedad" a su pareja y a la hija de esta veinteañera, una menor de tres años que la semana pasada fue asistida en el hospital Universitario Miguel Servet por las lesiones que había sufrido. Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, fue un operativo que se desarrolló sobre las 15.30 horas de este martes 13 de enero en un piso de la avenida Madrid (283), en el barrio de Las Delicias, donde se había refugiado el detenido tras conocer que las dos víctimas h