Zelenski se niega a ir a Moscú a negociar la paz e invita a Putin a que visite Ucrania «si se atreve»

Zelenski se niega a ir a Moscú a negociar la paz e invita a Putin a que visite Ucrania «si se atreve»

El presidente ucraniano ha reiterado que está dispuesto participar en casi cualquier formato que funcione para poner fin a la guerra

Comentarios destacados:      
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Tome asiento señor presidente, y no se preocupe por el pelotón de fusilamiento de justo delante, que es parte de la decoración tradicional de aquí.

Y si la comida y bebida sabe rara, es por las especias locales.
7 K 89
Don_Pixote #10 Don_Pixote
#1 le invito a disfrutar de las vistas de Moscu desde esta ventana
2 K 28
Jakeukalane #7 Jakeukalane
Amenazando el chaval xD Yo creo que morirá en Kiev asesinado por los nazis a los que tanto protege.
6 K 83
Alakrán_ #3 Alakrán_
Lo lógico sería ir a un tercer país. Putin quiere que Zelenski vaya a rendir pleitesía a la capital del imperio.
Está es una más de las condiciones fuera de toda lógica que pretende imponer Rusia sabiendo que no van a ser aceptadas. Como pretender que le entregen más territorio del que ha conseguido invadir.
5 K 61
#2 arreglenenlacemagico *
al ultimo que putler le dijo venga a negociar conmigo exploto en el aire por un misil bueno segun el kremlin exploto solo
3 K 39
pitercio #13 pitercio
Tremenda gilipollez, las negociaciones se llevan a cabo en un país neutral y sólo cuando está todo firmado por los negociadores se protocolariza, si eso, en una foto en un escenario intermedio, que tampoco hace falta.
2 K 38
#15 Raúl63
Había un usuario (no recuerdo el nombre)que nos mantenía informados de ésta guerra.¿Alguien sabe algo de él?,¿se fue y lo mataron en el frente?.
2 K 26
tul #17 tul
#15 se acabaron los cacahuetes y magicamente perdio el interes
0 K 11
#9 Dedalos *
Menudo machango el Zelensky este, que pone los cuerpo de sus ciudadanos por los intereses expansionistas de la OTAN. Y encima quiere que Putín le ria las gracias. Es un actor de segunda perfecto.
2 K 24
#4 Juantxi
Putin jamás saldría vivo y libre de Kiev, eso lo tengo claro, y los rusos más. Mejor siguen negociado en lugares más tranquilos.
1 K 24
#5 Tronchador.
Nadie quiere que lo inviten a te de polonio.
1 K 18
#6 AlexGuevara
Algo me dice que si va a Moscú acaba saltando de algún décimo piso
1 K 17
Ysinembargosemueve #16 Ysinembargosemueve
#6 Ojalá fuera asi.
1 K 21
Apotropeo #12 Apotropeo
Zelenski va ha ir donde diga Trump, ya sea al Vaticano o a la plaza roja.
0 K 11
Mltfrtk #14 Mltfrtk
Al contrario que Feijóo, Zelenski es presidente porque quiere.
0 K 11
ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1
Ir allí es ceder ante el fascista y criminal de Putin
Igual que Putin no va a ir a Kiev porque no puede parecer blando
0 K 7

