14
meneos
16
clics
Zelenski se niega a ir a Moscú a negociar la paz e invita a Putin a que visite Ucrania «si se atreve»
El presidente ucraniano ha reiterado que está dispuesto participar en casi cualquier formato que funcione para poner fin a la guerra
|
etiquetas
:
zelenski
,
putin
12
2
2
K
74
actualidad
17 comentarios
12
2
2
K
74
actualidad
#1
mente_en_desarrollo
Tome asiento señor presidente, y no se preocupe por el pelotón de fusilamiento de justo delante, que es parte de la decoración tradicional de aquí.
Y si la comida y bebida sabe rara, es por las especias locales.
7
K
89
#10
Don_Pixote
#1
le invito a disfrutar de las vistas de Moscu desde esta ventana
2
K
28
#7
Jakeukalane
Amenazando el chaval
Yo creo que morirá en Kiev asesinado por los nazis a los que tanto protege.
6
K
83
#3
Alakrán_
Lo lógico sería ir a un tercer país. Putin quiere que Zelenski vaya a rendir pleitesía a la capital del imperio.
Está es una más de las condiciones fuera de toda lógica que pretende imponer Rusia sabiendo que no van a ser aceptadas. Como pretender que le entregen más territorio del que ha conseguido invadir.
5
K
61
#2
arreglenenlacemagico
*
al ultimo que putler le dijo venga a negociar conmigo exploto en el aire por un misil bueno segun el kremlin exploto solo
3
K
39
#13
pitercio
Tremenda gilipollez, las negociaciones se llevan a cabo en un país neutral y sólo cuando está todo firmado por los negociadores se protocolariza, si eso, en una foto en un escenario intermedio, que tampoco hace falta.
2
K
38
#15
Raúl63
Había un usuario (no recuerdo el nombre)que nos mantenía informados de ésta guerra.¿Alguien sabe algo de él?,¿se fue y lo mataron en el frente?.
2
K
26
#17
tul
#15
se acabaron los cacahuetes y magicamente perdio el interes
0
K
11
#9
Dedalos
*
Menudo machango el Zelensky este, que pone los cuerpo de sus ciudadanos por los intereses expansionistas de la OTAN. Y encima quiere que Putín le ria las gracias. Es un actor de segunda perfecto.
2
K
24
#4
Juantxi
Putin jamás saldría vivo y libre de Kiev, eso lo tengo claro, y los rusos más. Mejor siguen negociado en lugares más tranquilos.
1
K
24
#5
Tronchador.
Nadie quiere que lo inviten a te de polonio.
1
K
18
#6
AlexGuevara
Algo me dice que si va a Moscú acaba saltando de algún décimo piso
1
K
17
#16
Ysinembargosemueve
#6
Ojalá fuera asi.
1
K
21
#12
Apotropeo
Zelenski va ha ir donde diga Trump, ya sea al Vaticano o a la plaza roja.
0
K
11
#14
Mltfrtk
Al contrario que Feijóo, Zelenski es presidente porque quiere.
0
K
11
#8
ElenaCoures1
Ir allí es ceder ante el fascista y criminal de Putin
Igual que Putin no va a ir a Kiev porque no puede parecer blando
0
K
7
#11
Kuruñes3.0
0
K
7
