Zelenski dice que Trump debería llegar a un acuerdo de libre comercio con Kiev

El presidente Volodymyr Zelenskiy dijo el viernes que está discutiendo un posible acuerdo de libre comercio con EE.UU. como parte de un paquete de prosperidad más amplio destinado a impulsar la recuperación del país tras la guerra. El acuerdo incluiría aranceles cero en el comercio con EE.UU. y se aplicaría a algunas zonas industrializadas de Ucrania, lo que daría al país “cartas muy serias” en comparación con los estados vecinos y atraería potencialmente inversiones y negocios, dijo Zelenskiy a Bloomberg en una entrevista telefónica.