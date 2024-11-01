Zelenski dice que Trump debería llegar a un acuerdo de libre comercio con Kiev

El presidente Volodymyr Zelenskiy dijo el viernes que está discutiendo un posible acuerdo de libre comercio con EE.UU. como parte de un paquete de prosperidad más amplio destinado a impulsar la recuperación del país tras la guerra. El acuerdo incluiría aranceles cero en el comercio con EE.UU. y se aplicaría a algunas zonas industrializadas de Ucrania, lo que daría al país “cartas muy serias” en comparación con los estados vecinos y atraería potencialmente inversiones y negocios, dijo Zelenskiy a Bloomberg en una entrevista telefónica.
| etiquetas: zelenski , trump , acuerdo , libre comercio , ucrania , eeuu
Algo me queda claro: éste malnacido no podrá pasearse libremente por Ucrania jamás, o lo despellejarán vivo y le echarán sus tripas a las ratas.
Y tampoco vivirá mucho cuando acabe todo esto para disfrutar de los millones robados, simule la muerte que simule, se cambie esa nariz de pinocho, se ponga una falda de nenaza...
Ni él ni su camarilla más íntima.