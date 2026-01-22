Zelenski asegura que los documentos sobre la paz de Ucrania están "casi listos" y anuncia una reunión con Rusia y EE.UU

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha llegado a Davos un día después de lo previsto, pero no ha escatimado en declaraciones sobre Rusia, Groenlandia o el papel de Europa, ese "caleidoscopio fragmentado", como la ha definido, frente a Donald Trump. Sobre las negociaciones abiertas o con mediación estadounidense para terminar con la invasión liderada por el Kremlin, el mandatario ha dicho, tras su reunión con su homólogo estadounidense, que los documentos que se están elaborando con Washington están "casi listos".