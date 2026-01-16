edición general
Zaragoza pretende facilitar más la conversión de locales en viviendas: "Son nuevos nichos con rentabilidades muy altas"

El Gobierno municipal del PP de Natalia Chueca en Zaragoza quiere aumentar la liberalización de los supuestos en los que permite convertir locales en viviendas. El próximo lunes, en la comisión de Urbanismo, se debatirá y votará una propuesta del área que lidera Víctor Serrano para suprimir una de las limitaciones que contempla la normativa actual, que se aprobó en 2021 y que ya fue modificada el pasado 2024. Concretamente, el objetivo es eliminar la restricción que actualmente prohibía, salvo en excepciones, transformar estos locales en vivien

ehizabai #2 ehizabai
Ah, la rentabilidad, ese derecho reconocido por el art. 47 de la Constitución...
lonnegan #1 lonnegan
Rentabilidades, no para ofrecer viviendas no, para forrarse.
frg #3 frg
#1 Convertir un local en una vivienda la mayor parte de las veces lo que consigue es una infravivienda, con problemas de polvo, ruidos, humedades, falta de luz, ...
#5 Cuchifrito
Al menos reconocen que vivir en un local reconvertido es como vivir en un nicho.
Don_Pixote #4 Don_Pixote
Anda, que se de una vuelta por idealista y vea el numero de viviendas sin venderse..
El problema no es la falta de vivienda
El problema es que solo se la pueden permitir los amiguitos de la Chueca
HeilHynkel #6 HeilHynkel *
Por aquí hay un barrio donde es lo contrario. Es un barrio de militares de los tiempos de Franco que estaba en el extrarradio y como ha crecido la ciudad en ese sentido, no es que sean el centro, pero tampoco están mal ubicados (ECI está al lado) y están conviertiendo los bajos en locales comerciales.

Lo cierto es que esos bajos eran un poco lamentables ... en verano estás cenando al lado de la ventana y los que pasan por la calle pueden pillarte las patatas del plato. Yo cuando voy paseando por la zona muchas veces puedo ver que ven en la tele.
#7 Cuchifrito
#6 Para vivienda turística vale, para dormir un par de noches te vale, he estado en alguno así, pero como vivienda? Ni de coña
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#7

En según sitios, tienen que ser ruidosas de cojones.
#9 EISev *
#7 hay gente con movilidad reducida que precisamente puede preferir una vivienda con acceso a nivel de calle y no quedarse atrapado en casa si no funciona el ascensor.

Por ruido, se puede aislar, es cierto que suelen ser más oscuras pero eso también te pasa con los primeros pisos
frg #10 frg
#9 Eso representa muy pocos bajos convertidos en infraviviendas.
#11 Cuchifrito *
#9 Hay bajos que son viviendas decentes no tiene nada que ver con las condiciones de un local por lo general que pretender convertir en una vivienda con cuatro tabiques de pladur. Si el local es grande y se hiciera una obra del copón podría ser diferente, pero cuando se habla de rentabilidades muy altas no es por qué vayan a invertir mucho...
