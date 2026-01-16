Zaragoza pretende facilitar más la conversión de locales en viviendas: "Son nuevos nichos con rentabilidades muy altas"

El Gobierno municipal del PP de Natalia Chueca en Zaragoza quiere aumentar la liberalización de los supuestos en los que permite convertir locales en viviendas. El próximo lunes, en la comisión de Urbanismo, se debatirá y votará una propuesta del área que lidera Víctor Serrano para suprimir una de las limitaciones que contempla la normativa actual, que se aprobó en 2021 y que ya fue modificada el pasado 2024. Concretamente, el objetivo es eliminar la restricción que actualmente prohibía, salvo en excepciones, transformar estos locales en vivien
El problema no es la falta de vivienda
El problema es que solo se la pueden permitir los amiguitos de la Chueca
Lo cierto es que esos bajos eran un poco lamentables ... en verano estás cenando al lado de la ventana y los que pasan por la calle pueden pillarte las patatas del plato. Yo cuando voy paseando por la zona muchas veces puedo ver que ven en la tele.
En según sitios, tienen que ser ruidosas de cojones.
Por ruido, se puede aislar, es cierto que suelen ser más oscuras pero eso también te pasa con los primeros pisos