edición general
2 meneos
35 clics

Zapeando recrea con IA cómo sería el cartel del "culebrón turco" de Feijóo y Sánchez: 'Anotop at'  

Miki Nadal no entiende por qué dicen que ha sido un lapsus ya que "Feijóo se refería a una serie famosísima: 'Anotop at', el nuevo culebrón turco de éxito internacional". Zapeando ha diseñado, incluso, cómo sería el cartel de esa nueva serie y, para ello, ha recurrido a la Inteligencia Artificial. Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, en el cartel se puede ver a Sánchez y Feijóo mirándose.

| etiquetas: anotop at , feijóo , sánchez , lapsus , congreso , pp
2 0 1 K 22 ocio
1 comentarios
2 0 1 K 22 ocio

menéame