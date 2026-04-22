Zapatero reprocha la "hipocresía" del PP de criticar que Sánchez vaya a China mientras Rueda viaja esta semana

Ha recordado que Mariano Rajoy fue como presidente tres veces a este país, más que él, y fue con los populares la época en la que más se incrementó la inversión china en España. También ha recordado que el presidente de Andalucía fue hace dos años, además de que también viaja allí el presidente de Galicia o que Extremadura tiene oficinas en China. Dicho esto, ha señalado que Alfonso Rueda alega que sus viajes son comerciales. "Anda, este es ciclista, no son políticos".