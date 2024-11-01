·
De YouTube a Instagram. Los algoritmos que te idiotizan, te roban o fomentan la prostitución y el juego
Hay un experimento que se lleva realizando desde hace más de una década. Se realiza sin consentimiento, sin grupo de control y sin ética
algoritmo
internet
actualidad
11 comentarios
+ valorados
#1
wata
Lo de X es demencial. Solo me salen ultraderechistas españoles y yankis.
5
K
61
#3
Sandilo
#1
El algoritmo te da lo que buscas.
3
K
8
#6
Feliberto
#3
Falso, borra todo tu historial o entra en modo incognito y verás que todo es ultraderecha.
2
K
34
#7
Gadfly
#3
mentira. Sale eso por defecto incluso con una cuenta nueva
2
K
31
#9
pirat
Sufrimos la dictadura del algoritmo perverso
Las supuestas "herramientas" nos han convertido en sus esclavos y dilapidan lo único valioso que teníamos, nuestro tiempo.
Como antiguo fan de la tecnología ahora la tengo tan aburrida que me haría "Amish" si no fuera por la puta religión, eso sí, con lavadora y nevera...
1
K
11
#4
DatosOMientes
Curioso que se nombre la prostitución cuando los anuncios de Menéame llevan meses relacionados con putas.
Será el algoritmo eligiendo los anuncios FIJOS que mostrarme.
0
K
10
#11
mesalina
Estoy de acuerdo con el autor, pero si practicar la contralgoritmia significa no poder manejar mi robot de limpieza Xiaomi desde el smartphone, desde ya me pongo al servicio de las tecnológicas.
0
K
9
#10
abesito
*
A mi en Facebook me salen "shorts" (y en X tweets) de putillas insinuando sus butos y grandes culos haciendo la imbécil. Sobretodo también de 1 idiota que va "parando" a tias buenas jóvenes en pleno centro de Madrid (Callao), haciéndole preguntas chorras (plenamente queriendo sexualizarlas).
He deducido que el algoritmo, por alguna razón que desconozco... quiere que haga clic en estos contenidos para hacerme pajas. Llega a ser realmente molesto...
Sin embargo, en Youtube esto no ocurre.
Vivimos en una dictadura de "clics". Qué pereza...
0
K
6
#2
Sandilo
Claro, las chicas se meten a putas porque se lo han dicho en TikTok.
0
K
6
#5
ninjum
#2
si usas esas redes sociales, sabido es que si se se escapa un pezoncillo los me gusta suben, y por ahí se empieza amigo, te invito a observar algún video de youtube que se puede ver la grafica de audiencia y observa justo donde esta el pico de visionado verás que no falla.
2
K
34
#8
Gadfly
#2
menuda simplicidad
1
K
25
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
