YouTube expande los anuncios de 30 segundos que no se pueden saltar en televisores después de un año con 40.000 millones de dólares en ingresos [ENG]

El negocio publicitario de YouTube ha superado al de casi todas las grandes compañías de medios, y ahora sus anuncios serán más difíciles de evitar. Después de un año récord en el que YouTube generó 40.400 millones de dólares en ingresos por publicidad, superando la suma combinada de Disney, NBC, Paramount y Warner Bros. Discovery, Google está ampliando la forma en que entrega esos anuncios a los espectadores que ven televisión.