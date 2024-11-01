edición general
8 meneos
15 clics

YouTube expande los anuncios de 30 segundos que no se pueden saltar en televisores después de un año con 40.000 millones de dólares en ingresos [ENG]

El negocio publicitario de YouTube ha superado al de casi todas las grandes compañías de medios, y ahora sus anuncios serán más difíciles de evitar. Después de un año récord en el que YouTube generó 40.400 millones de dólares en ingresos por publicidad, superando la suma combinada de Disney, NBC, Paramount y Warner Bros. Discovery, Google está ampliando la forma en que entrega esos anuncios a los espectadores que ven televisión.

| etiquetas: youtube , publicidad , smart tvs , ingresos publicitarios , g
6 2 0 K 71 tecnología
8 comentarios
6 2 0 K 71 tecnología
Supercinexin #4 Supercinexin
Las plataformas de contenidos online se están esforzando tanto en dar asco que la televisión a su lado ya hace tiempo que las supera en entretenimiento y variedad cultural. Sobretodo las televisiones públicas como RTVE, que es fantástica, pero también la BBC que, quitando los telediarios, tiene una programación excelente.

En cambio Netflix, Amazon Prime y toda la pesca, contenidos basura repetidos hasta la náusea y encima los cabrones ahora te hinchan a anuncios, cosa que no hacen las teles públicas.

Internet cada día convirtiéndose más y más en una pocilga.
3 K 55
#5 Nuisaint
Miro muy poco youtube en la tele, pero me harté pronto. Smartube y a correr.
2 K 34
ombresaco #3 ombresaco
Mierdificación... pero mientras destruyen la plataforma hay quien gana dinero
1 K 28
#1 CrudaVerdad
Puajjj... Por eso volví al mundo de los videojuegos, muchísimo más entretenido, sin interrupciones, más sano y sin putas interrupciones de comerciales largos.
1 K 26
Pointman #2 Pointman
#1 por ahora...
1 K 27
#6 beltraneja
Está bien, y casi siempre son los mismos anuncios, para que no te olvides de lo que no tienes que comprar. Como la mujer esta de las conversaciones discretas de meneame, que la odio sin conocerla.
1 K 17
#8 Frank39
Lo de dapena 3 es vomitivo, por ejemplo las noticias de las 3.
0 K 9

menéame