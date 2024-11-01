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‘Your Name’, el clásico de culto cumple 10 años y confirma la promesa incumplida del anime de autor

‘Your Name’, el clásico de culto cumple 10 años y confirma la promesa incumplida del anime de autor

Aprovechando la década que se cumple del estreno, Selecta Visión vuelve a traer a los cines una película de Makoto Shinkai que bien podríamos considerar un título visionario

| etiquetas: anime , cine
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3 comentarios
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#3 Onaj
Para mi gusto, la mejor película de animación nunca hecha y , para mí, mi película favorita de todos los tiempos.

Mí mujer me recuerda que estaba tan impresionado y conmovido en los mismos títulos de crédito del final que me habló y le gruñí en medio del cine por romperme la magia.

Ha sido la segunda película que consiguió llevar mis sentimientos hasta el punto de olvidar que estoy viendo una película. La primera fue La Ciudad de los niños perdidos que no la vuelvo a ver porque tengo miedo de que no me guste tanto.
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Vodker #1 Vodker
Obra maestra.
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obmultimedia #2 obmultimedia
Muro de pago.
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