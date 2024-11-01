Yoshinori Ohsumi, biólogo celular: "La autofagia es como el Pacman, las células se comen las proteínas no necesarias y rompen sus aminoácidos para reciclarse"

Nadie ha explicado el proceso de la autofagia como el biólogo celular Yoshinori Ohsumi, premio Nobel de Medicina en 2016. El investigador japonés llevaba desde los años 90 experimentando con células de levadura de pan para entender mejor este mecanismo de 'canibalismo' celular. Y, tras muchos estudios, logró identificar los genes y los mecanismos que regulan el proceso en esos hongos y determinó que eran similares en las células eucariotas humanas.



La autofagia, básicamente, es "un proceso celular donde las células destruyen y reciclan compone