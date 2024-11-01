edición general
9 meneos
12 clics
Yolanda Díaz baraja hacer campaña en Extremadura por la alianza de Podemos e IU pese a que Sumar no estará en ella

Yolanda Díaz baraja hacer campaña en Extremadura por la alianza de Podemos e IU pese a que Sumar no estará en ella

El entorno de la vicepresidenta argumenta que Díaz es un activo de primer orden para la izquierda, pese a la ausencia de Movimiento Sumar en la coalición Unidas por Extremadura.

| etiquetas: yolanda , sumar , psoe candidaturas elecciones podemos izquierda unida
7 2 0 K 107 actualidad
11 comentarios
7 2 0 K 107 actualidad
Comentarios destacados:      
#3 Somozano
Son cosas o mias
O después de las gallegas donde Yoli sacó 0 diputados en su tierra recuerdo esa noche un discurso suyo diciendo que seguiría siendo vicepresidenta pero renunciando a la dirección de Sumar donde se abriría un proceso para elegir nuevas caras
No?
Que más da
6 K 79
Harkon #4 Harkon
#3 Pero la dimisión que se pactó fue una dimisión en diferido. Y como fue una dimisión indifi… en diferido, en forma, efectivamente, de simulación de…, simulación, o de…. lo que hubiera sido en diferido en partes de una…, de lo que antes era una dimisión, tenía que tener la dimisión a la dirección... :troll:
7 K 101
#8 Somozano
#4 Sumar es a los partidos políticos lo que dos niñas jugando a las tiendas a Inditex
Para empezar Sumar como tal no existe. Es Yolanda y ya
El 99% del partido es IU y el resto de grupos asociados
1 K 23
yabumethod #6 yabumethod
Pues bien hecho. A favor de partidos que no formen parte del regimen. ¿Cual es la critica con esto?
2 K 42
#7 Borgiano
#6 Sospecho que la crítica vendrá por parte de Podemos
0 K 8
JackNorte #11 JackNorte
#6 Las critica viene querer imponer por prensa sin hablar con las partes implicadas. Desde mi punto de vista , o crees que le ha preguntado a alguien?
0 K 12
Harkon #5 Harkon
Dejémoslo en Yolanda Díaz baraja (una baraja), porque otra cosa no va a hacer más en este país, ya hemos visto el bluff de la reducción de jornada laboral.
2 K 33
JackNorte #1 JackNorte *
Me pregunto si antes de soltar algo asi habra hablado con alguien , o si ni tan siquiera lo penso.
2 K 23
#9 tierramar
Muy bien hecho; cambiemos el derecha-izquierda por el de partidos corruptos-privatizadores versus partidos NO corruptos y defensores de lo publico, como son Podemos Sumar, IU,...
0 K 19
#10 Klamp
tocate los huevos xD
La propuesta de las 35h de pudimos también fue un bluf o como explicas eso?
0 K 8
BlackDog #2 BlackDog *
Activo de primer orden. Estamos proponiendo cosas chilisimas...
0 K 5

menéame