Yolanda Díaz baraja hacer campaña en Extremadura por la alianza de Podemos e IU pese a que Sumar no estará en ella

El entorno de la vicepresidenta argumenta que Díaz es un activo de primer orden para la izquierda, pese a la ausencia de Movimiento Sumar en la coalición Unidas por Extremadura.
O después de las gallegas donde Yoli sacó 0 diputados en su tierra recuerdo esa noche un discurso suyo diciendo que seguiría siendo vicepresidenta pero renunciando a la dirección de Sumar donde se abriría un proceso para elegir nuevas caras
No?
Que más da
Para empezar Sumar como tal no existe. Es Yolanda y ya
El 99% del partido es IU y el resto de grupos asociados
La propuesta de las 35h de pudimos también fue un bluf o como explicas eso?