Yolanda Díaz acusa a Cuerpo de ponerse del lado de "la patronal que incumple" el registro horario

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha acusado de forma directa al ministro de Economía de ponerse “del lado de la patronal” que “incumple” el registro horario. Lo ha hecho durante la sesión de control en el Congreso con la vicepresidenta María Jesús Montero y otros miembros del Ejecutivo sentados a su lado, aunque entre ellos no estaba el titular de Economía. Díaz ha insistido en que, “aunque sea lo último que haga” como ministra, pondrá en marcha el registro horario.