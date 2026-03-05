Yolanda Díaz acusa a Amazon de controlar a sus empleados a través de sistemas algorítmicos

La Ministra de Trabajo asegura que la empresa “mide cada movimiento” de sus empleados, desde el número de cajas que mueven cada hora hasta el tiempo que tardan en ir al baño.
| etiquetas: yolanda diaz , amazon , algoritmos , derechos laborales , ministra trabajo
Ya fuí autónomo y no me compensaba no... ahora gano poco (algo menos de 2500 al mes) por 6 horas al día... y un mes de vacaciones... a parte que si estoy de baja también cobro (como la de paternidad y tengo dos hijos)... me encanta
A ver, creo que es problema es lo estrictos que sean con esas estadísticas, no el que las tengan. Fulanito va al baño 5 veces al día y tarda 3 horas... pues normal que le echen. Pero vaya que si en mi empresa hicieran igual con el teletrabajo quedaban dos y no sería uno de ellos
Pero claro, esto lo está comentando gente que no sabe lo que es presentar un ticket de taxi para justificar que te paguen unas dietas, o que tengas que fichar, o que tengas que trabajar siquiera yendo a pulsar un botón de vez en cuando.