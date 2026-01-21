edición general
1 meneos
19 clics

El yacimiento de Ullastret, cerrado por el derrumbe de una muralla debido al temporal Harry

Dada la afectación que ha provocado en el recorrido de la visita, el yacimiento permanecerá cerrado al público

| etiquetas: ullastret , harry
1 0 0 K 20 actualidad
1 comentarios
1 0 0 K 20 actualidad
YeahYa #1 YeahYa
Otro muro al suelo por el temporal, en este caso muralla.

Viendo esto, la reapertura de Rodalies puede ser una movida impresionante para acabar garantizando una seguridad del 100%.
1 K 31

menéame