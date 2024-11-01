edición general
Ya sabemos cuáles han sido las contraseñas más utilizadas en España este año: volvemos a suspender en seguridad

Según el informe anual de NordPass, las claves que más repiten los usuarios en 2025 son extremadamente fáciles de adivinar y siguen patrones numéricos o palabras obvias que un atacante puede probar en segundos. Estas son las primeras de la lista...

3 comentarios
(sí, tu contraseña es tan segura y tan secreta que hay un "estudio" de una empresa a la que tú no has dado tus datos ni tu contraseña que ha estudiado cuáles son las más usadas)
por un lado tienes razón, por otro, tengo entendido que las contraseñas se guardan en forma de hash, que aunque sea una función irreversible, no cuesta demasiado tener los hash de esas contraseñas tan habituales.

Por ejemplo, según www.convertstring.com/es/Hash/SHA256
111111 -> BCB15F821479B4D5772BD0CA866C00AD5F926E3580720659CC80D39C9D09802A
123456 -> 8-D969EEF6ECAD3C29A3A629280E686CF0C3F5D5A86AFF3CA12020C923ADC6C92
Y de la misma forma que hay quien se sabe la URL del rickrolling, seguro que existen tablas se los hashes más habituales. Y probablemente de todas las fechas de nacimiento de los últimos 80 años
365*80 son menos de 30mil, más que abordable.
admin
123456
12345678
123456789
12345
password
1234567890
111111
