Ya sabemos cuáles han sido las contraseñas más utilizadas en España este año: volvemos a suspender en seguridad

Según el informe anual de NordPass, las claves que más repiten los usuarios en 2025 son extremadamente fáciles de adivinar y siguen patrones numéricos o palabras obvias que un atacante puede probar en segundos. Estas son las primeras de la lista...
Por ejemplo, según www.convertstring.com/es/Hash/SHA256
111111 -> BCB15F821479B4D5772BD0CA866C00AD5F926E3580720659CC80D39C9D09802A
123456 -> 969EEF6ECAD3C29A3A629280E686CF0C3F5D5A86AFF3CA12020C923ADC6C92
Y de la misma forma que hay quien se sabe la URL del rickrolling, seguro que existen tablas se los hashes más habituales. Y probablemente de todas las fechas de nacimiento de los últimos 80 años
365*80 son menos de 30mil, más que abordable.
123456
12345678
123456789
12345
password
1234567890
111111