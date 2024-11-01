edición general
¿Por qué ya NO vamos a VOTAR?

El debate sobre la abstención suele reducirse a moralina: «la gente ya no se compromete». Pero la realidad es más compleja. En este video se analizan las razones estructurales, políticas y simbólicas que explican por qué millones deciden no participar del ritual electoral.

No vayas tú que ya irá otro ha votar por ti.

La eleccion es simple; quitar toda la paja y votar al que menos te perjudique.
#2 amén
#2 ¿y cuando TODOS te perjudican?
Porque "si votar sirviese de algo, no nos dejarían votar".
¿Sabes quien va a votar si o si? Exacto, los que estás pensando. Pues no te preocupes que ya deciden ellos por ti.
La mayoría de la gente que va a votar "vota en contra", en contra del partido que no quiere que salga, menos los de Vox que votan a cabestros para que todo arda.
El PP tiene más votos de gente contra los partidos de izquierda, que de gente que apoye realmente a este partido de corrruptos y vividores.
